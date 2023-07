Tengas 20,30 o 40 años, estos van a ser los bikinis (y bañadores) que vas a meter en tu maleta de vacaciones en agosto

Puede que estés ya preparando todas las prendas que necesitas meter en tu maleta de viaje para crear un sinfín de looksinstagrameables en tus próximas vacaciones cerca del mar. Si todavía tienes dudas sobre qué tendencias se han posicionado como las más virales esta temporada, te confesamos que las prendas de crochet son un imprescindible y es que en tus tiendas favoritas puedes encontrar desde los tops más elegantes hasta los míticos vestidos de crochet que te salvarán de cualquier apuro, como este vestido de Aitana de crochet mini en verde lima, un vestido que no pasó desapercibido en redes sociales. Por otro lado, hemos detectado que la tendencia 'Mermaidcore' se ha hecho un gran hueco en nuestro armario, y es que esta abarca desde prendas de vestir tanto elegantes como casuales hasta los accesorios más icónicos como pinzas, collares o calzado, como las sandalias con tacón de concha de Zara Sin embargo, hay una prenda que sí o sí no nos puede faltar en nuestra maleta de viaje este agosto, y son los bikinis y bañadores. Seguramente ya hayas visto mucha moda de baño durante el mes de julio de corte 'cut out' o de crochet, pero, sin embargo, en nuestras tiendas favoritas siempre hay una línea de moda de baño atemporal y clásica que todas las amantes de la moda pueden llevar tengan 20 o 40 años.

¿Qué tipo de bikinis y bañadores son los que usaríamos todas las amantes de la moda, indistintamente de la edad que tengamos? Son aquellos clásicos, elegantes y básicos, como son los bikinis de triángulo o los bañadores de tirantes y sin estampados. Como buena amante de los bikinis, nos sorprendía hace unos días Victoria Federica con bikinidetriángulo de 'animal print', un estampado que no pasa de moda, ya que es uno de los estampados más atemporales que seguirán llevándose pese a los años. Otro de los diseños que podemos usar año tras año son los bikinis brassier, aquel que cubre todo el pecho. En cuanto a la parte inferior, un imprescindible son aquellos ajustables con un lazo, lo que permite que podamos ajustarlo como deseemos y estemos más cómodas, o los de tiro alto, ya que hacen un efecto de piernas más largas, estilizando la figura. Sin más, te enseñamos aquellos bikinis y bañadores que puedes encontrar actualmente en tiendas y que podrás lucir perfecta tengas la edad que tenga, así que hazte con ellos y mételo en tu maleta de equipaje para este verano.

Top de bikini Chile - rosa, de Hunke Möller (15,00€)

Braguita de bikini de tiro alto Chile - rosa, de Hunke Möller (10,00€)

Ella top, de Onne (12,00€)

Ella bottom, de One (12,00€)

Top bikini plisado, de Zara (17,95€)

Braguita bikini plisada, de Zara (15,95€)

Top bikini aro, de Zara (17,95€)

Braguita bikini tiro alto, de Zara (17,95€)

Bañador escote cuadrado, de Mango (17,99 €)

Bañador textura festoneado, de Mango (27,99 €)

Top bikini abalorios, de Mango (12,99 €)

Braguita bikini brasileña abalorios, de Mango (9,99 €)

Bañador punto crochet, de Massimo Dutti (59,95 €)

Estas son algunas opciones de bikinis y bañadores que hacen efecto tipazo y que querrás tener este verano para tus vacaciones en la playa.