Teresa Helbig entra en el 'prêt-à-porter': "Sentíamos la necesidad de acercar el universo Helbig a más mujeres"

La moda de Teresa Helbig es única e irreconocible, pero ahora han ido un paso más allá. La diseñadora catalana ha lanzado, en el marco de Madrid es Moda, su primera colección completa de prendas ya confeccionadas. Esta nueva línea se combinará con las creaciones a medida de su taller, en el que lleva imaginando piezas desde hace 30 años. No se trata literalmente de su primera incursión en el universo de las prendas confeccionadas, porque el año pasado ya hizo un pequeño acercamiento, pero sí de su primera colección completa. La propuesta se llama Acto 2 y está compuesta por 14 piezas que trasladan su lenguaje, el de la artesanía de lujo y el de la sensibilidad hacia el cuerpo femenino, al ‘listo para llevar’.

Una colección que ya ha hecho las delicias de las mujeres madrileñas que mejor visten, y esta semana lo está haciendo con las catalanas. Desde la blusa que llevo Zendaya que ahora puede ser nuestra, a prendas más lenceras que nos trasladan a la Teresa de 20 años y a un regalo de su tía. Entre las piezas clave destacan las camisetas de algodón grueso, hipercombinables, y los jerséis confeccionados con tejido de proteína biobasada, que garantizan básicos que pasaran de generación en generación.

Sus clientas pedían ropa que sirviera tanto para ir a trabajar como para un afterwork, y ahora ya las tienen. ¡No te pierdas la entrevista de Lifestyle de La Razón con Teresa Helbig!

La colección prêt-à-porter de Teresa Helbig. Cortesía

Valientes como siempre, ahora apostando por el ‘prêt-à-porter’. ¿Cómo y cuándo surgió la idea de este cambio y por qué?

¡Valientes, sí, pero siendo igual de fieles a nuestra esencia! La idea de dar el salto al prêt-à-porter llevaba tiempo rondándonos. Siempre hemos sido unas apasionadas de la artesanía, del detalle y de la costura, pero también sentimos la necesidad de acercar el universo Helbig a más mujeres, sin perder nuestra identidad. Este paso comenzó a gestarse hace unos años, casi como un proceso natural. Nos dimos cuenta de que nuestras clientas deseaban piezas que pudieran incorporar en su día a día, sin renunciar a esa magia y savoir-faire que nos define. Así nació esta colección, con el mismo amor por los detalles, el mismo respeto por la confección impecable, pero con un aire más listo para llevar.

Entiendo que ha sido difícil el cambio de hacer prendas a medida, al cuerpo de cada mujer, a conseguir un tallaje.

Traducir el lenguaje de costura a medida a un universo prêt-à- porter ha sido un desafío fascinante. Mantener esa esencia de pieza única, llena de detalle y carácter, en un formato más ready to wear es un reto que estamos afrontando con muchísima ilusión. Me entusiasma porque abre un sinfín de posibilidades y nos permite llegar a más mujeres sin perder nuestra identidad. Sin embargo, el mayor desafío ha sido, sin duda, el tallaje. En TH llevamos 30 años creando piezas a medida, adaptándonos a cada cuerpo con precisión y mucho mimo. Para mí, ese proceso siempre ha sido un diálogo íntimo con cada clienta, y trasladar esa sensibilidad a un sistema de tallas ha requerido un cambio de perspectiva (aunque la producción haya sido de poquísimas unidades). Ha sido un proceso exigente, pero gracias a nuestro equipo, que es excepcional, hemos creado una colección maravillosa. Seguimos aprendiendo y perfeccionando cada detalle, con el compromiso de ofrecer piezas impecables que sigan contando historias únicas.

Desde camisetas básicas en tonos pastel, a la blusa que lució Zendaya. ¿De las 14 piezas cuál es la más especial? Hay prendas más especiales, basadas en vivencias personales.

Es imposible elegir solo una, porque cada pieza es especial y tiene su propia historia. La blusa Zendaya, por ejemplo, es icónica no solo por su diseño impecable, sino porque la llevó ella, una mujer a la que admiramos enormemente por su gran talento. Luego está el vestido Twenties, que nos emociona especialmente porque nos ha permitido trasladar a un universo ready to wear esos años 20 que siempre nos han inspirado y definido. Y el pijama con la parte de abajo tipo calzoncillo es puro empoderamiento: me recuerda a la ropa interior que me regaló mi tía María y que llevaba con una parte de arriba ideal, saliendo a la calle sintiéndome poderosísima. Cada una de estas piezas tiene un ADN muy especial, una historia propia que las hace únicas, pero todas comparten esa esencia Helbig: prendas con carácter y con un sello inconfundible que hace que las mujeres que las lucen jamás pasen desapercibidas.

La colección prêt-à-porter de Teresa Helbig. Cortesía

De Madrid, a esta semana presentación especial en casa, en Barcelona.

Sí, después de Madrid, volvemos a casa, a Barcelona, con una presentación muy especial que nos hace muchísima ilusión. Barcelona es nuestra cuna, el lugar donde nació nuestro universo, y compartir esta nueva etapa aquí, rodeados de nuestras clientas, familia y amigas es algo muy emocionante. Será un momento para reencontrarnos y celebrar este pasito hacia adelante en esta carrera de fondo que es Teresa Helbig.

Y en 2026, los 30 años de Teresa Helbig. ¿Cómo lo vais a celebrar?

¡30 años de Teresa Helbig! Es increíble mirar atrás y ver todo lo que hemos construido con tantísimo mimo, amor, esfuerzo y tesón. Para nosotras, cada colección es una celebración, pero llegar a estas tres décadas merece algo especialísimo que celebre nuestra esencia, nuestra historia y todo lo que está por venir. No podemos adelantar mucho todavía, pero lo que sí podemos decir es que será una celebración inolvidable.