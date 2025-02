Maia Curutchet, directora creativa de SKFK: "No ha sido fácil cumplir 25 años siendo fieles a nuestros valores"

En el marco de Madrid es Moda, cumpliendo 25 años como marca, y mirando a París en las próximas semanas. Maia Eder Curutche es la directora creativa que ha impulsado la sostenibilidad y la ética dentro de SKFK, una marca que nació en una escena 'streetwear' de los festivales de música de los años 90, que ha macado un estilo atemporal, pensado para convertirse en nuestra segunda piel y a su vez en un referente de estos valores, y que anoche volvió a presentarse en Madrid es Moda de una forma muy especial.

SKFK, la marca de moda creativa y sostenible, ha conmemorado sus 25 años de vínculo con el arte con la instalación exclusiva SKFK Gallery, dentro del marco de Madrid es Moda, en la Galería Jorge Alcolea de Madrid, y pronto lo hará en París. SKFK refuerza así su conexión con el arte contemporáneo al presentar una cápsula de camisetas de artista, creadas en colaboración con talentos del mundo del arte. Estas camisetas se convierten en lienzos donde los artistas expresan su visión, utilizando el arte como herramienta de reivindicación. La instalación reafirma el compromiso de la marca de fusionar moda y cultura. Bajo el concepto Design Etxea, SKFK celebra la unión entre arte y diseño: contar con diseñadores y artistas aporta una perspectiva única y una dosis de creatividad que refuerza el sentido de comunidad y colaboración artística en el ámbito de la moda. El evento ha contado con la presencia de algunos de los artistas, nacionales e internacionales, que han colaborado en el proyecto, como Ariadna Chez, Stéphanie Caillaud o Mai & Jabi.

Un viaje que empezó en el corazón del País Vasco y que se traslada ahora a la capital del mundo de la moda: París. Más que un aniversario, es un tributo a sus orígenes, evolución y su compromiso con el diseño, la sostenibilidad y la herencia cultural. El próximo lunes 10 de marzo, la marca española SKFK desfilará por primera vez en el OFF de la París Fashion Week, presentando la colección Oreka, que pone en relieve la fuerte herencia vasca de la marca. Y por eso en Lifestyle de La Razón hemos querido charlar con su directora creativa, Maia Eder Curutche.

¡Felicidades! Una buena forma de celebrar estos 25 años que en Madrid Es Moda con esta conexión con la creatividad y el diseño a través de esta instalación exclusiva SKFK Gallery. ¿Cómo va a ser esta activación que une moda y arte?

Este evento es una conversación entre arte y moda, creando un espacio donde ambos pueden converger. Es un proyecto que refleja el alma de nuestra marca y su conexión con los valores clave de la marca, con los que creamos comunidad en el mundo de la moda a través de los trabajos con artistas, diseñadores e ilustradores. Desde nuestros inicios, hemos entendido la moda como una forma de expresión artística, un espacio donde el diseño trasciende lo estético para convertirse en un acto de creación y reivindicación y que nos conecta con otras disciplinas creativas. En un mundo donde lo efímero domina, defendemos la autenticidad y la identidad propia; en SKFK, el arte vive, evoluciona y se transforma.

Qué fácil es hablar de 25 años, pero qué difícil es cumplir años en la industria de la moda y más con vuestros valores. ¿Qué balance haces de tu trabajo al frente de la marca?

No ha sido un camino fácil, porque mantener una marca fiel a sus valores en una industria tan cambiante es un reto enorme. Pero lo que hemos construido va más allá de la moda: es una comunidad, una forma de hacer las cosas con responsabilidad y creatividad y viviendo un viaje. Creo que he pasado de un trabajo más individual a uno en equipo. He aprendido a gestionar una empresa mientras cuido y construyo una marca. Liderar con una mente creativa significa cuestionarse constantemente el porqué de las cosas para seguir avanzando. La empresa y la marca no siempre evolucionan en paralelo; cada una tiene sus propios desafíos. La sostenibilidad también debe ser económica, y el arte, dentro del mundo empresarial, debe democratizarse.Además, llevar conmigo a todas las personas que han sido parte del proyecto, que viven de él, lo comparten o han dejado su huella en él… es una aventura en sí misma.

SKFK en Madrid es Moda. Cortesía

Y el mundo de la moda, ¿cómo ha evolucionado en este periodo?

En los años 90 y 2000, el mercado era más diverso, con una cultura de la moda menos globalizada y una identidad de marca más marcada. Había espacio tanto para proyectos artesanales y pequeños como para marcas medianas, además del auge del modelo multimarca y el crecimiento del mercado de alta costura. Pero luego llegó el fast fashion y lo cambió todo. La producción se multiplicó, afectando especialmente a las marcas medianas y pequeñas, y los clientes se fueron perdiendo en un mercado cada vez más homogéneo. Con la globalización de las tendencias, todo empezó a parecerse: mismas marcas en todas las ciudades, mismos centros comerciales… Los precios bajaron, la ropa se volvió más barata y el consumo masivo se disparó. Había demasiado de todo. Ahora parece haber un despertar, una mayor conciencia. Las marcas también han reaccionado, aunque en muchos casos con greenwashing. El mundo de la moda sigue siendo opaco, y el consumidor final sigue sin conocer realmente los procesos que hay detrás.

Un 25 aniversario, que además, se va a celebrar por todo lo alto en París. Cuéntame un poquito más de este nuevo capítulo.

Del 3 al 16 de marzo, abriremos un pop-up en el 45 de la rue Saint-Honoré. La tienda será un espacio creativo en la que las prendas serán el hilo conductor de la historia de la marca. Manteniendo una atmósfera similar a la de una galería, la pop-up de París será un espacio dinámico y atractivo. Para llevar la esencia de la marca a París, desfilaremos también por primera vez dentro del marco de la París Fashion Week el 10 de marzo con la colección Oreka FW25, un homenaje a nuestras raíces y orígenes. Esta colección es muy especial porque sirve como propia metáfora de nuestro viaje tomando de punto de partida la pelota vasca: un intercambio constante, un juego entre tradición y modernidad, resistencia y reinvención.