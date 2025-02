Guillermo Décimo: "Me encantaría vestir a la Reina Letizia para una cena de gala"

Cristóbal Balenciaga, Christian Dior o John Galliano son algunos de los referentes de moda que inspiran a este joven diseñador español, Guillermo Décimo (Burgos, 1996). Apodado por la crítica de moda como el “John Galliano español”, Guillermo Díez López es habitual en las semanas de la moda madrileñas desde su debut en la pasarela Ego en 2021. Graduado en diseño de moda, el burgalés se formó entre los talleres de Ana Locking y Ulises Mérida, y participa asiduamente de la mano de Sprayground en las semanas de la moda de Nueva York y Londres. Y esta noche acaba de presentar su colección en el marco de Madrid es Moda, de una forma de lo más especial.

“El baile de máscaras” es el hilo conductor de la colección cápsula que Guillermo Décimo presenta en el marco de Madrid es Moda, el 17 de febrero a las 21:00 en una cena privada en el restaurante Cornamusa, situado en la azotea del Palacio de Cibeles. Lo hace acompañado de nombres célebres en la industria de la moda, como Raquel Sánchez Silva o el estilista internacional Fran Marto, en un formato de ilustraciones manuales que se han expuesto durante la cena. Y en Lifestyle de La Razón hemos querido charlar con este joven talento de la moda española para conocerlo más de cerca.

Guillermo Décimo Pablo Paniagua

¿Qué tal? ¿Emocionado con esta presentación tan especial del “El baile de máscaras” en Madrid es Moda?

La verdad que estoy entusiasmado con esta nueva presentación en Madrid es Moda. Ha sido una experiencia diferente a lo que se ha hecho en otras ocasiones. Descubrir una colección a través de la mirada previa a la prenda. Ese paso tan mágico como es la ilustración del figurín, una etapa en la que aún existe cierta libertad para imaginar y soñar con esos diseños y sus interpretaciones. Además, me gustaría potenciar el trabajo manual de las mismas, y mostrar a las invitadas que la manualidad y artesanía están presentes en todas las fases de mi trabajo. Este baile de máscaras tiene mucho que ver con todo mi imaginario. Esa teatralidad, dramatismo y exceso que tenemos en mente cuando pensamos en una mascarada, fusiona muy bien con la firma, la idea de presentación de figurines y las fechas en las que nos encontramos.

La fantasía y los mundos de ensueño que al final representa muy bien este mundo de la moda. Una moda que usted concibe como artesanía, tradición, cuidado por el detalle. ¿Es difícil entenderla aún así en un mundo tan fast fashion?

Entenderla como tal es sencillo, tenemos toda la información a nuestro alcance y todos sabemos que el fast fashion no nos beneficia en nada. Lo que yo intento es crear poco pero muy bien hecho. Es primordial que disfrute en el proceso, si yo no me divierto, no va a salir un buen producto. Creo que tiene algo de relación con el arte, con la obra y el artista... Simplemente vivo dentro de un imaginario maravilloso que he ido construyendo con los años, y cuyo fruto son todas estas piezas, que florecen cuando les toca y tienen que ser consumidas poco a poco y disfrutadas con todos los sentidos.

Cómo se lleva ser considerado ya desde hace años como una de las jóvenes promesas de la industria española, y apodado por la crítica de moda como el “John Galliano español”.

Realmente me sigue impactando mucho leer todas estas cosas. Mi única pretensión desde siempre ha sido ser feliz haciendo lo que me gusta. Soy muy afortunado de haberlo podido hacer, y más aún por recibir tan buena acogida cada vez que he ido mostrando mi trabajo. John Galliano me abrió todo un universo de posibilidades con sus colecciones, y recibir este halago en forma de símil es decir mucho, me quedo un poco sin palabras... Solamente agradecimiento.

He leído en una entrevista que desde pequeño tenía claro que no se quería dedicar a otra cosa que no fuera al mundo de la moda. ¿Qué recuerdos tiene y de dónde le viene esta pasión?

Así es, desde niño solo he querido hacer lo que hago. Supongo que hay una parte con la que nací, genes que vendrán de familiares que han cosido toda su vida, como mi abuela, alguna antepasada modista, o con tener el arte muy presente en mi casa, con mi madre profesora de violonchelo y mi padre pintando cuadros. Aunque recuerdo que quizá un punto de inflexión fue ver “La Cenicienta” de Disney. La podía ver todos los días seguidos, y esa magia al transformarse los harapos en vestido, observar cómo unos ratoncitos cosían aquel traje... me tiene aún hoy en día fascinado. Si ellos podían, ¿cómo no iba a poder yo?

Rauw Alejandro, Belén Aguilera, Nieves Álvarez o Cristina Pedroche ya han lucido sus creaciones. Si ahora te digo que se moje y sueñe en grande, qué mujer española e internacional elegiría para vestir en estos momentos.

Española, la Reina Letizia para una cena de gala. Un vestido de noche combinado con su porte y alguna que otra tiara de esas que ella tiene, el match perfecto. Internacional no lo tengo tan claro, hay tantas personas increíbles y que es difícil escoger, además no soy de ser muy fan de nadie en concreto. Lady Gaga no estaría nada mal.