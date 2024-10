De Teresa Urquijo a Manuela Villena, los looks más comentados de la recepción del Día de la Hispanidad

La recepción del Día de la Hispanidad en el Palacio Real es, sin duda, uno de los eventos más esperados en el calendario social español. Año tras año, este encuentro reúne a lo más destacado de la política, la cultura y, por supuesto, la realeza, en un ambiente de celebración que pone en valor nuestra herencia y tradición. Sin embargo, más allá de los discursos y actos solemnes, hay algo que siempre atrae miradas y comentarios: los estilismos de las invitadas. Este año tanto la Reina Letizia como la Princesa Leonor volvieron a estar en el centro de todas las miradas, aunque la auténtica protagonista de la jornada fuese las fuertes lluvias que azotaron la capital esta mañana. Letizia, como siempre, se convirtió en la reina del estilo al elegir una gabardina beige icónica que ya comentábamos fue la estrella indiscutible de su look en el desfile militar.

Pero en esta recepción no solo destacaron las figuras de la Casa Real Española. Personalidades como Ayuso o Manuela Villena fueron las protagonistas de muchos comentarios gracias a sus acertadas elecciones de vestuario. Tampoco podemos dejar de mencionar a Teresa Urquijo, cuyo estilo nunca deja indiferente. Sin duda, estos looks se convirtieron en tema de conversación durante la recepción, consolidando a ambas mujeres como referentes de estilo en el panorama social español. A continuación, seleccionamos los más comentados en la recepción del Día de la Hispanidad.

Teresa Urquijo

Unos 1.300 invitados asisten a la recepción de la Fiesta Nacional en el Palacio Real J.J. Guillén Agencia EFE

La mujer del alcalde Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha elegido en nuestra opinión un estilismo demasiado clásico y poco acertado para su edad, al contrario de lo que nos tiene acostumbrados en bodas y eventos oficiales. Donde el conjunto en sí ha pasado por desapercibido y han sido las medias negras tupidas las que han llamado la atención de expertos en moda y espectadores.

Yolanda Díaz

Yolanda Díaz en el Día de la Hispanidad 2024. Gtres

La Vicepresidenta Segunda del Gobierno por su parte ha apostado por una elección mucho más acertada y favorecedora con un vestido estilo blazer en tono azul marino y doble botonadura con detalles dorados a juego con los zapatos peep-toe destalonados, aunque no muy apropiados en una jornada pasada por la lluvia le dan al outfit un toque de lo más sofisticado.

Manuela Villena

Manuela Villena en el Día de la Hispanidad 2024. Gtres

La mujer del Presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha llevado uno de los looks más comentados de la recepción al convertirse en una de las mejores vestidas de la recepción con un vestido verde oliva y detalles de lazos en el bajo creación de la firma sevillana, Antonio García con zapatos a juego y un bolso de mano en azul marino. Tanto el color del vestido como el bolso en sí son dos de las tendencias más potentes del otoño 2024 así que no nos extraña que Manuela haya captado todas las miradas y haya sido una de las mejores vestidas.

Esperanza Aguirre

Esperanza Aguirre en el Día de la Hispanidad 2024. Gtres

Otro de los estilismos que más nos ha gustado en esta recepción ha sido el de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Quien ha lucido un conjunto de lo más favorecedor en color lila. Pero esto no ha sido lo que más no ha llamado la atención del look de Esperanza, sino su audaz combinación de accesorios, con un bolso de pelo en color rojo y unos zapatos de salón kitten heel en color vino, a primeras podría ser una combinación arriesgada, pero la verdad que ha sido de lo más acertado.

María Guardiola

María Guardiola en el Día de la Hispanidad 2024. Gtres

Por último, tenemos a la Presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola con una elección que parece sacada de las pasarelas, María ha llevado como nadie la tendencia de echarse algo al hombro que tanto hemos visto en las pasarelas europeas hace unos meses. Un outfit que quizás no sea para todos los gustos, pero que la coronan como una de las políticas con mejor estilo de la jornada.