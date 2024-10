La Reina Letizia convierte la icónica gabardina beige en la estrella de su look en el desfile militar de la Hispanidad 2024

La historia de la Reina Letizia en la Casa Real española también se rige por sus looks, y en el desfile militar de la Hispanidad, no podía ser menos. Ya han pasado 20 años desde aquel primer desfile del Día de la Hispanidad al que asistió la entonces Princesa Letizia, recién llegada a la familia real tras su matrimonio con el entonces Príncipe de Asturias, solo unos meses antes. O lo que es lo mismo, 20 años y 20 looks con los que Doña Letizia ha presidido junto al Rey Felipe, y ahorala Princesa Leonor, este desfile del 12 de octubre.

Don Felipe y Doña Letizia, junto a la Princesa de Asturias, presiden a esta hora como cada año el acto solemne de homenaje a la Bandera Nacional y el desfile militar que en esta ocasión se celebrará en la Plaza de Neptuno, antes de la tradicional recepción en el Palacio Real de Madrid. Ni la lluvia ha impedido que la Reina Letizia vuelva a derrochar elegancia en esta fecha tan señalada en el calendario para la Casa Real y todos los españoles.

La Reina Letizia apuesta por gabardina midi como la estrella de su conjunto para el desfile militar del 12 de octubre

Para esta mañana gris y fría en Madrid, la monarca se ha decantado por la prenda por excelencia del otoño y que todas las mujeres tienen el armario para un día como hoy, una gabardina midi en tono beige que se ha convertido en la protagonista del look, a diferencia de la que le hemos visto en otras ocasiones con aire clásico y botones en esta ocasión tan especial Letizia ha optado por un diseño más sofisticado con lazada en la cintura. Por desgracia la lluvia no nos ha permitido disfrutar del estilismo de la Reina Letizia, pero podemos intuir varios detalles de su outfit, la monarca ha optado por el rojo como base de su look haciendo honor a nuestro país, y es que este color no podía ser más acertado en un día como hoy, además de eso, como ya sabrás es una de las tonalidades más en tendencia de la temporada. Hablemos de los 'Letizios' que la Reina ha elegido en el día de hoy, unos zapatos kitten heel con acabado en punta para darle ese toque de sofisticación a su conjunto sin tener que recurrir a unos stilettos de tacón infinto. En cuanto a las joyas elegidas por la monarca, hemos visto unos de sus pendientes favoritos, compuestos por oro blanco, diamantes y rubíes de la joyería Aldao Madrid. A lo largo de la mañana estaremos pendientes de descubrir que llevaba la Reina Letizia bajo su gabardina.

Detalles look Reina Letizia. Gtres

Los looks más icónicos de la Reina Letizia para el 12 de octubre

En cada una de las ediciones, la Reina Letizia ha lucido un modelo confeccionado por un diseñador español. Siempre ha confiado en Felipe Varela como encargado de hacerle brillar cada desfile militar de la Hispanidad. No obstante, contra todo pronóstico, en 2021 rompió con la tradición, apostando por un vestido midi en azul bebé con frunces y cinturón con hebilla plateada confeccionado por María Barragán, una pequeña firma española de novias e invitadas. Tras innovar en otras casas españolas para deslumbrar en el 12 de octubre, hemos observado que ha tenido flechazos con diseñadores del calibre como Juan Vidal o Vogana, una de las marcas favoritas por las españolas.

La Reina Letizia con vestido de Juan Vidal. DANIEL GONZÁLEZ Agencia EFE

Hablemos del diseño de Juan Vidal que la Reina Letizia lució en 2023, un nombre que no es la primera vez que se cuela en su armario. En esta ocasión, Letizia optó por un vestido de manga larga, con cintura alta y frunces en el pecho, falda con vuelto y una abertura frontal decorada con pequeños botones forrados que modificó para la ocasión. Un diseño que customizó sin el lazo, dejando las solapas superiores fijas.