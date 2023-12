Las chicas más pijas de Madrid se van a enamorar del traje de María Pombo con pantalones de maxi campana

Trajes hay muchos, pero no todos tan bonitos y especiales como este que acaba de sacar María Pombo en su cuenta de Instagram. Si ayer nos enamoraba con los vaqueros de madre para el cumpleaños de su pequeño Martín, hoy lo hace con este traje verde con costuras a la vista y pantalones de maxi campana por el que no le paran de preguntar sus seguidoras. Y nosotras como editoras de moda hemos sacado todos nuestros dotes de detective para intentar encontrar de dónde es, pero no lo hemos conseguido. Primero habíamos pensado que era de la misma firma de la que hace publicidad del bolso, y de la que Victoria Federica también lució un traje maravilloso, pero no lo hemos encontrado en su web. Así que solo nos queda pensar que aún no está a la venta o que es de una colección que aún no ha salido. Aunque también puede ser de la firma de María Pombo, Name the Brand, y que salga a la venta en los próximos días.

Sea como sea, estaremos pendientes de si María Pombo nos chiva de dónde es este traje maravilloso para informaros. Lo que tenemos claro es que es un traje que va a enamorar a las chicas más pijas de Madrid, no solo por su color verde y sus costuras vistas, si no también por los pantalones de maxi campana que estilizan y hacen parecer más alta a las chicas más bajitas. Un modelo que nos ha recordado mucho a los jeans de Maje que también ha lucido María o Laura Matamoros.

Lo que está claro es que, María Pombo, necesitamos saber de dónde es este trabe para pedírselo a los Reyes Magos y marcarnos un lookazo como el tuyo.