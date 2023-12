12 jerséis joya de Zara y Mango que te resolverán los looks más navideños

De cara a las fechas tan señaladas que se vienen y a las puertas de la Nochebuena, somos muchas las rezagadas que todavía no tenemos ellook navideño para los días más esperados del año. Si bien es cierto que nuestras tienda favoritas han lanzado sus propuestas más elegantes y sofisticadas, como son los vestidos de lentejuelas y los vestidos rojos -el color predilecto de la temporada-, esta no es la única prenda que podemos usar, pues podemos encontrar un sinfín de prendas aptas para cenas navideñas, como por ejemplo los pantalones de lentejuelas de Alba Díaz o las blazers. Si tenemos claro la prenda inferior, unos pantalones de pinza, unos en tejido de lentejuelas o en terciopelo, debemos pensar qué prendas de parte de arriba le irán bien para lucir perfecta en estas fechas tan especiales. Sin ir más lejos, María Fernández-Rubíes y su body de brillos de lentejuelas que nos enseñaba hace unos días puede ser la opción más adecuada, pero, si preferimos algo más discreto y sencillo, siempre nos quedará los jerséis joya que nuestras tiendas favoritas como Zara y Mango nos proponen.

Los jerséis joya son muy recurrentes en estas fechas pues, además de ser elegantes y sofisticados, son tan abrigados que no pasaremos frío. Se trata de jerséis sencillos a los que les añaden alguna pedrería, joya o perlas para hacerlo mucho más especial. Encontraremos en tiendas en un sinfín de tonalidades y diseños, desde el clásico jersey negro con perlas hasta el más llamativo en color dorado, como este jersey dorado de Amelia Bono, perfecto para una comida de Navidad con amigas si lo combinas con unos pantalones negros pitillo y botas cowboy. ¿Cómo combinar un jersey joya de cara a la Navidad? Si quieres usar esta prenda para una cena especial, opta por llevarlo con una falda midi satinada y unos stilettos pero, si quieres algo más informal, puedes combinar tu jersey joya tal y como lo hizo este fin de semana Amelia Bono y apostar por prendas básicas de fondo de armario. Sin más, te enseñamos un total de 12 jerséis joya que puedes encontrar (antes de que se agoten) en Mango y Zara.

Jersey lúrex cuello redondo negro, de Mango (35,99 euros)

Jersey lúrex Mango

Jersey lúrex cuello redondo morado, de Mango (35,99 euros)

Jersey lúrex morado Mango

Jersey lúrex manga corta, de Mango (25,99 euros)

Jersey lúrex Mango

Cárdigan punto lentejuelas, de Mango (39,99 euros)

Cárdigan lentejuelas Mango

Cárdigan punto lentejuelas fino, de Mango (39,99 euros)

Cárdigan punto Mango

Jersey aberturas, de Mango (39,99 euros)

Jersey aberturas Mango

Jersey soft joyas manga corta negro, de Zara (17,95 euros)

Jersey soft joyas Zara

Jersey crop punto abalorios verde, de Zara (25,95 euros)

Jersey crop punto Zara

Jersey beige punto abalorios joya, de Zara (29,95 euros)

Jersey punto beige Zara

Jersey estructura perlas gris, de Zara (29,95 euros)

Jersey estructura Zara

Jersey oversize negro hilo metalizado, de Zara (27,95 euros)

Jersey oversize negro Zara

Jersey combinado perlas, de Zara (39,99 euros)

Jersey combinado perla Zara

Estos son algunos de los jerséis joya que puedes encontrar actualmente en tiendas y que serán un must esta Navidad.