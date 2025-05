Todas las tendencias de invitada perfecta que hemos visto en el Festival de Cannes 2025

El Festival de Cannes ha cerrado las escalinatas del Palacio de Festivales, dejando una serie de momentos icónicos que han marcado huella en su historia. Desde una alfombra roja de clausura protagonizada por un gran apagón en el sureste de Francia hasta unas normas de protocolo que han limitado los estilismos de las actrices, celebridades e influencers. Entre ellas encontramos la prohibición de la desnudez, así como de las prendas voluminosas con cola larga que dificulten la circulación. ¿Han seguido las normas de protocolo las invitadas al Festival de Cannes? Una vez finalizada podemos decir que la gran mayoría las han respetado, pero otras asistentes han decidido saltárselas.

Una vez más, cine y moda se han unido para marcar un recuerdo con una alfombra roja del Festival de Cannes 2025 cautivadora y con mucho, mucho y mucho glamur. Todas las invitadas trabajan durante varios meses junto con sus estilistas y los directores creativos de firmas de lujo con el fin de deslumbrar en una exposición internacional como el que otorga este evento. Y consiguen captar toda nuestra atención enseñándonos lecciones de moda innovadoras, como ha sido la reinvención de la moda masculina o el genderless. A modo de cierre de una de las red carpets más relevantes a nivel global, señalamos las 6 tendencias de la 78ª edición del Festival de Cannes.

6 tendencias de moda del Festival de Cannes 2025

A lo largo de estas dos semanas hemos cazado todas y cada una de las tendencias de la 78ª edición del Festival de Cannes. En rasgos generales, el vestido ha sido el atuendo favorito tanto de las actrices como de las celebridades e influencers y la estética glamurosa u Old Hollywood ha sido la más repetida. Una vez más, nuestra sección Lifestyle de La Razón analiza y comenta cada truco de estilo que nos hemos encontrado en la escalinata del emblemático palacio.

1. Escote palabra de honor

Los escotes de palabra de honor son uno de los más elegantes y sensuales gracias a la vista completa de las clavículas. Se trata de uno de los más socorridos en los looks de invitada de esta categoría, como ha ocurrido durante varias jornadas del Festival de Cannes 2025. Además de la abundancia de los asimétricos, el escote de palabra de honor ha protagonizado multitudes de vestidos de las celebridades, como el de Dakota Johnson o Angelina Jolie.

Dakota Johnson en el Festival de Cannes 2025. Gtres

2. Estampado de lunares

Ya nos lo comunicó Carolina Herrera en su colección de Primavera 2025, entre otras firmas. El estampado de lunares vuelve a convertirse en uno de los favoritos de las invitadas del evento cinematográfico. Bien es cierto que es todo un clásico que nunca falta en un fondo de armario, pero esta vez, ha reemplazado a las flores para posicionarse entre una de las tendencias de este Festival de Cannes. Tanto en vestidos largos como en cortos o blusas para las presentaciones de día.

Amy Jackson en el Festival de Cannes 2025. Gtres

3. Tonalidades suaves

Cómo se nota que la primavera nos pone de buen humor, así como alegra nuestras vestimentas. Además del negro como uno de los colores más vistos en la alfombra roja, las tonalidades suaves o pasteles han sido las más repetidas. Sobre todo, de acuerdo con las tendencias de primavera-verano 2025, el rosa empolvado ha sido el claro ganador. No solamente suaviza las facciones del rostro, sino que también romantiza el look de invitada y otorga un aire de delicadeza.

Emm Stone en el Festival de Cannes 2025. Gtres

4. Espaldas descubiertas

Las espaldas descubiertas son un detalle que en ocasiones no tenemos en cuenta, pero que marca la diferencia en dicho evento. Este año, ha sido uno de los esenciales en varios de los vestidos que hemos visto por parte de las actrices, celebridades o influencers.

Ester Expósito en el Festival de Cannes 2025. Gtres

5. Vestidos lenceros

Los vestidos lenceros son un must have que nunca fallan en red carpets. Una selección estilística de lo más sensata que nunca desentona y tampoco deja indiferente a nadie con un aire romántico y sensual. Además de este tipo de prendas, los tejidos satinados también han formado parte de la confección de los mejores looks del Festival de Cannes 2025.

Andy McDougall en el Festival de Cannes 2025. Gtres

6. Volúmenes y volantes

Bien es cierto que muchas de las asistentes han optado por no arriesgarse ni un poco en saltarse el dress code del Festival de Cannes. Sin embargo, hemos visto estilismos que siguen respetando las normas de protocolo con volúmenes nada exagerados, pero que dan el toque espectacular al look. Es por ello que tanto los volúmenes ligeros como los volantes se han convertido en dos detalles recurrentes en esta edición que han marcado la diferencia con una línea sofisticada.

Zoey Deutch en el Festival de Cannes 2025. Gtres

Cerramos una etapa más donde la moda ha dado mucho de qué hablar. Las actrices, celebridades e influencers han reunido toda una multitud de enseñanzas en relación con las tendencias de invitada que destacarán en las próximas bodas, alfombras rojas o eventos de alta categoría.