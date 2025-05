De Eva Longoria a Rossy de Palma, las famosas se saltan las nuevas normas del Festival de Cannes 2025 (y nadie las expulsa)

Este martes, 13 de mayo, ha comenzado la 78ª edición del Festival de Cine de Cannes, uno de los eventos cinematográficos más prestigiosos a nivel internacional. Una alfombra roja inaugural donde la moda siempre es la gran protagonista, y esta vez también la polémica con sus nuevas normas de vestimenta. Pero hay que decir, que muchas invitadas no las han cumplido, y nadie las ha expulsado de ella. No obstante, en este 2025, en principio, bajo un estricto cambio en el ‘dress code’ de la cita, ninguna celebridad podrá pisar su icónica alfombra roja ataviada en vestidos de efecto ‘naked’, voluminosos o con largas colas.

En esta edición del Festival de Cannes 2025, la organización del mítico evento dedicado al séptimo arte ha decidido prohibir a las celebrities acudir con diseños voluminosos, con grandes colas o transparencias. Esta inesperada restricción ha causado revuelo entre actrices, modelos e influencers, muchas de las cuales ya tenían preparados estilismos de alto voltaje. Según fuentes cercanas al festival, la decisión busca “devolver el foco al cine” y evitar “espectáculos innecesarios”. El giro de guion ha dejado a más de una celebrity, literalmente, “desnuda” de opciones, obligándolas a rehacer sus looks en tiempo récord. Una de las primeras en saltárselo ha sido Heidi Klum, con un vestido de lo más voluminoso con gran cola en rosa, y nadie la ha expulsado. O también Julia Garner con un vestido con mucha transparencia.

Los looks más llamativos de la gala inaugural de Cannes 2025

Después de una MET Gala repleta de looks polémicos y estilismos extravagantes que no han dejado a nadie indiferente, la temporada de las alfombras rojas ha continuado con la llegada de Cannes. Y nosotras no nos hemos perdido detalle.

Eva Longoria con un diseño de la colección primavera-verano 2025 de Tamara Ralph, un diseño tubo metálico de paillettes dorados, con un gran lazo posterior de velvet negro a modo de cola.

France Cannes 2025 Opening Ceremony Red Carpet Joel C Ryan/Invision/AP Agencia AP

Juliette Binoche con un conjunto dos piezas exclusivo de inspiración nupcial.

Opening Ceremony - 78th Cannes Film Festival GUILLAUME HORCAJUELO Agencia EFE

Bella Hadid, cumpliendo las nuevas normas con un 'slip dress' firmado por Saint Laurent.

France Cannes 2025 Opening Ceremony Red Carpet Scott Garfitt/Invision/AP Agencia AP

Irina Shayk con vestido lunares blancos y negros con escote palabra de honor y mangas XL de Armani Privé, rozando el límite de las nuevas normas.

France Cannes 2025 Opening Ceremony Red Carpet Joel C Ryan/Invision/AP Agencia AP

Rossy de Palma con vestido blazer de color negro, con una gran apertura en la pierna, gafas de sol y abanico.

Opening Ceremony - 78th Cannes Film Festival MONICA SCHIPPER / POOL Agencia EFE

Heidi Klum, una de las que se saltó las nuevas nuevas, con un vestido rosa de volantes con una cola XL de Alta Costura de Elie Saab.

France Cannes 2025 Opening Ceremony Red Carpet Joel C Ryan/Invision/AP Agencia AP

Julia Garner con vestido de manga larga drapeado de Gucci, y rozando el límite de las transparencias.

Opening Ceremony - 78th Cannes Film Festival GUILLAUME HORCAJUELO Agencia EFE

Veremos si en los próximos días las invitadas se ciñen a las nuevas normas, o reivindican su libre vestimenta en este Festival de Cannes 2025 de la polémica estilística.