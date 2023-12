Armario cápsula de Navidad: la guía definitiva que te salvará todos los looks

De cara a Navidad, nuestras tiendas favoritas se llenan de ropa con brillos, lentejuelas, plumas y terciopelo para dar la bienvenida a 2024, y es que, los vestidos negros con brillos se posicionan como uno de los más usados de cara a estas fechas, aunque los vestidos rojos -dado que el rojo es el color en tendencia- son un imprescindible para Nochebuena o Nochevieja. Durante este mes de diciembre, nuestras influencers favoritas nos han lanzado sus propuestas de looks a través de instagram de cara a estas fechas. Por ejemplo, Alba Díaz con pantalón de lentejuelas de Mango, quien lo combinó con un cómodo y sencillo jersey beige, o Marta Lozano con un vestido de canalé verde oliva, con lazo en el cuello, un modelo ideal para aquellas chicas embarazadas o no, pues este tejido se adapta perfectamente al cuerpo. No son las únicas que nos han enseñado sus outfits de cara a la Navidad, pues Rocío Osorno, una de las influencers más icónicas de nuestro país, a lo largo de este mes no ha parado de mostrarnos sus vestidos y chaquetas más icónicas y originales. Por ejemplo, el vestido de brillos y transparencias de Rocío Osorno de Zara, una prenda básica de fondo de armario que será la estrella el último día del año, así como la chaqueta beige de pedrería de Zara de Rocío Osorno que combinó este fin de semana con unos jeans y sandalias de tacón, apostando por un look un tanto más casual y sencilla. Todas estas prendas están muy en tendencia pero debemos tener en cuenta de que seguramente en nuestro armario ya tengamos prenda que podemos reusar en estas fechas. Prendas atemporales, elegantes y muy sofisticadas que forman parte del concepto 'armario cápsula'.

¿Qué es el concepto 'armario cápsula'? Podríamos decir que son un conjunto de prendas muy básicas que no pasan de moda con las que podemos crear un sinfín de looks. Prenda como la gabardina, el jersey de lana, unos jeans, pantalones de pinza y, como prenda más usada durante los meses de invierno, el abrigo de paño. En este sentido, te proponemos la versión navideña del 'armario cápsula'. ¿Cuáles son esas prendas? Una blazer negra es la clave, pues podemos usarla tanto para una cena con amigas como para el día de Navidad. Siguiendo con la parte inferior, uno pantalones de pinza de terciopelo o una falda midi satinada son las piezas clave, los cuales podemos llevar con una camisa satinada o un body más especial. En cuanto al calzado, unas bailarinas de tacón o unos stilettos junto con un bolso mini en un color neutro. Sin más, te enseñamos algunas prendas que podrían incluirse en el 'armario cápsula' más navideño.

Blazer oversize, de Zara (39,95 euros)

Blazer oversize Zara

Falda midi satinada -Studio (99,95 euros)

Falda midi satinada Massimo Dutti

Pantalón tobillero tiro alto, de Zara ( 29,95 euros)

Pantalón tobillero tiro alto Zara

Camisa satinada lentejuelas, de Zara (49,95 euros)

Camisa satinada Zara

Vestido satinado espalda abierta, de Mango (39,99 euros)

Vestido satinado Zara

Bolso hombro abalorios, de Zara (39,95 euros)

Bolso hombro abalorios Zara

Sandalias plumas, de Mango (59,99 euros)

Sandalias plumas Mango

Estas son algunas prendas atemporales, sencillas y muy elegantes con ese toque navideño ideal para este tipo de ocasiones más especiales.