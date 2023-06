Todos los looks de la tercera temporada de 'Valeria' en Netflix que vas a querer copiar con tus amigas

El pasado viernes 2 de junio se estrenó la serie más divertida, icónica y esperada de Netflix España, 'Valeria', la adaptación al audiovisual del libro de Elísabet Benabent, poniendo el broche final a la tercera temporada de 'Valeria', la cual nos ha traído tan buenos y divertidos momentos a partir de las historias más alocadas de la vida de Valeria, Lola, Carmen y Nerea, cuatro amigas con personalidades diferentes a las que les une el cariño y una amistad verdadera. Con esta premisa, somos muchas las que nos podemos llegar a sentir identificadas con la trama, pues la trama gira en torno a la vida de estas jóvenes amigas en la gran ciudad, haciendo hincapié en los líos amorosos y lo que ello conlleva. Aunque evidentemente a todas nos interesa la serie por la historia de estas cuatro amigas, los looks que llevan las protagonistas de 'Valeria' son tan icónicos que nos pueden llegar a inspirar a la hora de crear nuestros outfits en cada quedada con nuestras amigas, pues cada una de ellas tiene una personalidad distinta que puede llegar a coincidir con la de nuestro grupo de amigas. Y es que, como es normal, una serie que ambientada en la realidad de nuestra época tiene que seguir las tendencias de moda actuales y son muchas las que hemos visto a lo largo de los 8 capítulos que componen la tercera -y última- de 'Valeria'.

Somos muchas las que hemos devorado los 8 capítulos de la serie en tan solo un fin de semana, enamorándonos aún de la trama, los líos entre ellas y sus divertidas anécdotas. Además, la serie ha sido una gran fuente de inspiración en cuanto a moda se refiere, pues tras haber analizado al detalle sus looks, nos hemos dado cuenta de que el color se hace con la mayoría de los looks a través de combinaciones de prendas y colores de lo más arriesgadas y llamativas, transmitiendo una alegría y optimismo que nos llega y contagia. Combinaciones como el rosa y el rojo o el azul y el naranja son los que priman en los looks de nuestras cuatro amigas. ¿Qué looks nos han gustado más de la tercera temporada de 'Valeria? Siguiendo las tendencias de moda de esta temporada, sabemos que los shorts son un imprescindible en nuestro armario, sea la temporada que sea, y es que combina con absolutamente todo y podemos usarlos tanto para el día a día como para la noche, creando looks de lo más icónicos, como el de Lola (Silma López), con un short de cuadros rosa y rojo, una camisa blanca estampada y, como toque final, una boina -el accesorio más icónico de la serie y que todas llevan en múltiples ocasiones- de los mismos tonos que el short. También son muy recurrentes los 'total looks' de traje de chaqueta y pantalón de pinza a lo largo de la serie en tonos más discretos como el azul o el marrón chocolate, tonos muy elegantes que podemos combinar con unas sneakers para crear un look más casual. Sin más, hacemos un repaso de los looks más icónicos que nos han dejado nuestras cuatro amigas más icónicas de Netflix y que querremos copiar en nuestro grupo de amigas.

La tendencia este verano son los shorts y las mini faldas estampadas y a todo color.

Looks llamativos llenos de color y estampados muy icónicos.

Abrigos de corte oversize con gorros y boinas.

Conjuntos de traje de chaqueta y pantalón.

Looks de fiesta en colores llamativos y con lentejuelas.

Estos son los looks más icónicos que hemos visto a lo largo de los 8 capítulos de la tercera (y última) temporada de 'Valeria', una serie de Netflix.