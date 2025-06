Todos los looks que nos han conquistado de la tercera temporada de "And Just Like That..."

Y por fin llegó el día, este pasado viernes (30 de mayo) se ha estrenado la tercera temporada del 'revival' de Sexo en Nueva York, 'And Just Like That' en HBO Max. Como amantes de la moda entenderéis que no podíamos dejar pasar la oportunidad de escribir sobre uno de los fenómenos televisivos más fashionistas de la televisión. Por aquí ya hemos visto el primer episodio y estamos contando los días para pegarnos a la pantalla de nuevo. A partir de ahora tenemos un nuevo motivo por el que esperar ansiosas la llegada del viernes cada semana, el estreno de un nuevo capítulo de nuestra favorita 'And Just Like That'.

A pesar de que esta temporada tendremos que conformamos con ver un capítulo a la semana, como auténticas periodistas de moda nos hemos puesto el sombrero de detective y hemos agrupado a continuación todos los looks que estamos deseando ver durante los próximos meses de la mano de Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes, Charlotte York y Seema Patel, así la espera se nos hará más llevadera, o eso esperamos.

Estos son los looks que estamos deseando ver de 'And Just Like That 3'

Con la llegada de una nueva temporada de nuestras neoyorkinas +50 favoritas solo cabía esperar una alta dosis de moda de manual, y por supuesto ni las actrices ni las estilistas han defraudado. Por supuesto que Carrie ha sido y siempre será nuestra favorita, a ella en parte le debemos estar escribiendo estas líneas, pero el personaje de SJP no sería quien sin sus mejores amigas, Miranda y Charlotte ni la última incorporación al grupo, de Seema. Todas con un estilo muy diferente pero igualmente inspiradoras en su medida.

Sarah Jessica Parker y Cynthia Nixon en una escena de 'And Just Like That'. Gtres

Mientras Carrie mezcla cuadros vichy, collares de perlas y plataformas de vértigo en un homenaje a su lado más ecléctico, Miranda opta por una combinación mucho más sobria que refleja su evolución hacia un armario más depurado, pero sin perder estilo.

Sarah Jessica Parker grabando una escena de 'And Just Like That'. Gtres

Romanticismo elevado al cubo. Este vestido de tul con estructura interna y rosas bordadas en 3D parece salido de un cuento de hadas moderno. El trench transparente añade un guiño arty y vanguardista que equilibra lo poético con lo teatral.

Sarah Jessica Parker y Kristin Davis en una escena de 'And Just Like That 3'. Gtres

Dos visiones del lujo neoyorquino en clave opuesta pero igual de sofisticada: Carrie juega con los volúmenes y el layering en tonos chocolate, rosa empolvado y flores, mientras que Charlotte prefiere la elegancia pulida de un abrigo blanco texturizado y stilettos nude. Ambas perfectas para un paseo por Manhattan con estilismos que gritan Upper East Side.

Sarah Jessica Parker y Cynthia Nixon grabando una escena de 'And Just Like That'. Gtres

El escote en V, las mangas largas y la falda vaquera globo hacen de este look uno de los más inesperadamente elegantes de la temporada. Carrie apuesta por silueta y actitud. A su lado, Miranda demuestra que el vestido camisero azul cielo y un cinturón trenzado pueden ser sinónimo de frescura y madurez fashionista.

Sarah Jessica Parker y Kristin Davis grabando una escena de 'And Just Like That'. Gtres

El contraste perfecto: Carrie apuesta por un slip dress negro sobre vestido camisero blanco con puños XL y salones bicolor, mientras Charlotte sigue fiel a su paleta cromática con un vestido midi de flores XXL en rojo y rosa, bolso estructurado y sandalias a juego. Una oda a los estilos que mejor definen a cada una.

Sarah Jessica Parker en una escena de 'And Just Like That 3'. Gtres

Un combo cromático que podría estar inspirado en una caja de macarons. La blusa con lazada oversize en verde menta y la falda globo rosa dan como resultado un look muy coquette, pero con ese punto sofisticado que convierte lo naïf en cool. Algo en lo que Carrie es experta.

TV - And Just Like That ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Un momento de cocina y conversación que se convierte en pura inspiración estilística: Carrie lleva pantalones pitillo florales y top estampado con ilustraciones, mientras que Seema brilla con un conjunto off-shoulder y bermudas que demuestra que para ellas el estilo es innegociable.

TV - And Just Like That ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Pantalones rosa con manchas de pintura, top con lazo extralargo de lunares y sandalias con taconazo rojas. Carrie demuestra que incluso entre cajas y reformas, su sentido del estilo es irrenunciable. Caótica, sí. Pero siempre con glamour.

TV - And Just Like That ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Carrie apuesta por uno de los estilismos más virales de la temporada con un vestido boho de falda tricolor, sandalias joya y un sombrero de cuadros vichy XXL. A su lado, Seema compensa el dramatismo con su elegancia habitual: mono fluido en tono champagne, cinturón dorado y clutch metalizado.

Sarah Jessica Parker en una escena de 'And Just Like That 3'. Gtres

Solo ella puede convertir una mezcla imposible en un look de pasarela urbana: top fucsia de lentejuelas, falda de tul con volumen dramático y abrigo largo de cuadros escoceses. Un estilismo que es pura fantasía visual, rematado con tocado y stilettos satinados a juego.

Esto solo ha sido un pequeño snack para todo lo que se viene en la nueva temporada de 'And Just Like That'. Y es que sí, la inspiración fashion cuando se trata de estas amigas está asegurada pero también el drama, la diversión y las lecciones de vida sin tapujos. Y nosotras desde nuestro apartamento de Madrid, rememorando a esa Carrie veinteañera que un día nos conquistó y nos inspiró a ser como ella, no nos vamos a perder nada de eso.