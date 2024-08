¿Qué tienen en común Emily Cooper y Carrie Bradshaw? Todo lo que tienes que saber antes de ver la nueva temporada de 'Emily in Paris'

Ha llegado el día, y no podemos estar más felices aunque estemos trabajando un 15 de agosto. Y es que por fin ya está disponible en Netflix la cuarta temporada de 'Emily in Paris', y como buenas fans, ya tenemos plan en cuanto terminemos de trabajar para un día muy parisino. Sofá, pijama de Primark y un buen 'pain au chocholate' para ver la serie más esperada del año.

Si has seguido la serie desde su primera temporada, te habrás dado cuenta de que Lily Collins y el resto de sus compañeros no solo han capturado la esencia del estilo parisino, sino que también ha marcado tendencia en el mundo del entretenimiento. Cada outfit de 'Emily in Paris' y sus amigos ha sido una lección de estilo, y ya te adelantamos que esta temporada no va a ser para menos y tiene mucho en común con Carrie Bradshaw.

La veterana figurinista ha ideado un armario completamente nuevo para el personaje de Emily Cooper, a quien vuelve a encarnar Lily Collins, y lucirá una serie de estilismos mucho más acordes con su situación personal como ya hizo en su día con Carrie Bradshaw en 'Sexo en Nueva York'. Pero no solo eso, en otras temporadas ya hemos visto estilismos de Emily que nos trasladaban a Carrie en Nueva York.

Además de una vocación innata de ambas series por explotar todo lo que puede dar el armario, detrás de los outfits de ambas temporadas de 'Emily in Paris' está Patricia Field. La que fue diseñadora del vestuario de 'Sexo en Nueva York' ahora tiene la batuta de la imagen de Lily Collins en pantalla. Y eso siempre es sinónimo de éxito para que nos enamoren sus estilismos.

Conocida para el gran público por las seis temporadas y las dos películas de Sexo en Nueva York, además de por su trabajo en El diablo viste de Prada, Patricia Field está más que acostumbrada a enamorara a todas las expertas en moda.