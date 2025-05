Todo lo que tienes que saber antes del estreno de ‘And Just Like That 3’

La serie favorita de las editoras de moda vuelve este 29 de mayo. Casi dos años han pasado desde que se estrenó la última temporada de And Just Like That de la mano del grupo de amigas más confidente de la década de los 2000: Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) o Charlotte York (Kristin Davis). Eso sí, aunque en los últimos meses se haya difundido el rumor de la posible vuelta de Samantha Jones (Kim Cattral), de momento no se ha confirmado aunque no haya aparecido en ninguna fotografía del rodaje o en el propio trailer. Sin embargo, la tercera temporada de la secuela de Sexo en Nueva York tiene un sinfín de regalos que ofrecernos que seguirán marcando historia.

Ha quedado más que demostrado que la fiebre de Sexo en Nueva York no es pasajera, sino que se ha convertido en una de las series más exitosas a nivel internacional que ha influenciado a todas las girlies o amantes de la moda. Carrie ha inspirado a las que a día de hoy nos dedicamos al periodismo. Charlotte ha demostrado que el amor sano y la ilusión en la pareja todavía existe. O Miranda ha reflejado el empoderamiento femenino. Después de un poco más de 20 años desde sus inicios en la televisión, sigue dándonos lecciones de vida sin olvidarse de los trucos de estilo que a día de hoy permanecen (y que seguiremos viendo en los nuevos episodios). Y como cada novedad de Sexo en Nueva York es tema de interés, hoy más que nunca nos sentimos unas verdaderas Carrie Bradshaw escribiendo desde nuestro apartamento con vistas a Madrid. No obstante, no os contaremos las desdichas o los fracasos amorosos propios o de nuestras amigas, sino todo lo que debes saber antes de pasarte todo el último fin de semana de mayo encerrada en casa viendo And Just Like That 3.

¿Qué personajes continuarán, saldrán o se incorporarán a 'And Just Like That 3'?

Además de reencontrarnos con los personajes principales, también lo haremos con Anthony (Mario Cantone), Seema Patel (Sarita Choudhury) y Lisa Todd Wexley (Nicole Ari Parker). En cambio, no volverán a la plataforma Max otros papeles de gran calibre como Che Díaz (Sara Ramírez) y la Dra. Nya Wallace (Karen Pittman) por motivo de otros proyectos laborales. Eso sí, habrán incorporaciones con las que nos enamoraremos de Patti LuPone, Rosie O'Donnell, Mehcad Brooks, Kristen Schaal o el rumor de Logan Marshall-Green como un nuevo amor de Carrie.

Sarah Jessica Parker y Kristin Davis grabando una escena de 'And Just Like That'. Gtres

La trama de la nueva temporada de la secuela de 'Sexo en Nueva York'

La tercera temporada de And Just Like That contiene todas las respuestas a las preguntas que hemos ido haciéndonos a lo largo de estos últimos meses, puesto que los últimos capítulos dejaron en el aire un sinfín de dudas sin resolver. ¿Carrie y Aidan esperarán cinco años a volver a estar juntos? Recordemos que tras un accidente de tráfico de su hijo le obligó a quedarse finalmente en Virginia hasta que fuera mayor de edad. Una reconciliación que no comenzó de las mejores de las maneras y que veremos cómo continúa, además de conocer su nuevo hogar en Gramercy Park.

Sarah Jessica Parker y John Corbett grabando una escena de 'And Just Like That'. Gtres

También veremos a la protagonista embarcarse a un género de escritura totalmente distinto pero que hasta nosotras nos leeríamos si formaremos parte de la serie. Y es que se convertirá en toda una escritora de novela romántica. Por otro lado, Miranda comenzará una nueva historia de amor con una famosa presentadora de la BBC, dejando atrás su romance con Che. Seguiremos viendo a una Charlotte luchadora en su profesión en el sector del arte, pero también conoceremos una faceta más emocional como madre de dos adolescentes.

Así será el vestuario de la tercera temporada de 'And Just Like That'

En cuanto al vestuario, Molly Rogers será la responsable de que nos obsesionemos con cada uno de los looks de la tercera temporada de And Just Like That. En las fotografías ya publicadas, así como en el trailer, hemos observado una clara declinación por el estilo romántico con un sutil toque bohemio en el fondo de armario de la periodista del The New York Star. Colores pasteles o suaves, estampados florales o detalles originales serán los protagonistas de sus atuendos.

Sarah Jessica Parker grabando una escena de 'And Just Like That'. Gtres

En cuanto a su amiga Charlotte, seguirá en su faceta coqueta, pero con prendas más sofisticadas o sobrias que reflejan su madurez, pero sin olvidarse de destacables tonos llamativos que sientan bien a su rostro y ofrece luminosidad. Y cómo no, Miranda reflejará el business woman tan característico de su vestimenta con estilismos arreglados y formales.

Sarah Jessica Parker y Cynthia Nixon grabando una escena de 'And Just Like That'. Gtres

Como hemos comentado anteriormente, And Just Like That 3 se estrenará el 29 de mayo con 12 capítulos en total, que se publicarán de manera semanal cada jueves. Lo cierto es que se ha convertido en toda una rutina el hecho de seguir conociendo las historias de Carrie, Charlotte y Miranda. Sin ninguna duda, los personajes ficticios que nos han enseñado mucho más de lo que esperábamos desde el 2004.