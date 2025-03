Sarah Jessica Parker cumple 60 años: de su mítica falda de tul en 'Sexo en Nueva York' a sus zapatos icónicos

Si nos preguntan a cualquier periodistas de moda como nos imaginaríamos nuestra vida, sería como la de Carrie Bradshaw, escribiendo con su MacBook en su ventana de Nueva York, con una falda de tul y unos Louboutin. Sarah Jessica Parker cumple 60 años este 25 de marzo. Seis décadas marcadas por la moda, en las que la actriz estadounidense nos ha enamorado con sus looks dentro de la pantalla como Carrie, y también fuera de ella como Sarah. Óscar de la Renta, Alexander McQueen o Dior, o sus míticas sandalias de la suela roja, que luego la llevaron a crear su propia marca de zapatos.

No estamos seguras si fue por culpa de Carrie Bradshaw, pero desde ese primer momento Sarah Jessica Parker comenzó a marcar en la industria. Aunque esto sucedió hace más de 20 años, y nadie podrá borrar de su mente a la actriz con su famoso tutú en la Quinta Avenida. Todos sus conjuntos han estado marcados por tacones altos o vestidos vintage. Si alguien tiene alguna duda que Sarah Jessica Parker perdería su esencia de experta en moda, la serie “And the just like that” es una clara confirmación. Sigue siendo la misma mujer con ganas de arrasar en el street style. Por otra lado, no podemos obviar sus apariciones en las alfombras rojas o grandes eventos de la moda, Gala Met. ¿Quién no espera durante horas la aparición de la actriz subiendo las escaleras del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York?

El estilo de Sarah Jessica Parker al cumplir 60 años

El éxito profesional le llegó en 1998, cuando se estrenó la primera temporada de Sexo en Nueva York. Un verdadero éxito mundial. Su personaje Carrie Bradshaw la acompañó hasta el 2004, cuando se emitió el último capítulo de la serie, pero aún habrían dos películas y una secuela, And just like that, que este año estrenará su tercera temporada. El personaje de Sarah Jessica Parker en Sex and the City es de los más aclamados por la industria de la moda. Para muchas, Carrie Bradshaw edificaba una lifestyle de fantasía.

El estilo de Sarah Jessica Parker. Gtres

Desde sus míticas faldas de tul hasta modelos de algodón, a Bradshaw y Parker les encantan las faldas. Confía en la elegancia de esta silueta clásica y ponte una maxifalda blanca atemporal o una más romántica con estampado floral.

Sarah Jessica Parker Gtres

Es raro ver a Sarah con un bolso o unos zapatos aburridos e incluso sus zuecos todoterreno son lo bastante guáis como para ponerle chispa a un pantalón de chándal.

Sarah Jessica Parker. Gtres

En realidad, Sarah Jessica Parker y Carrie tienen algo en común: ambas aman la moda. La actriz nos encanta porque casi nunca va a lo seguro y siempre nos inspira para animarnos a sacar nuestro lado más 'fashionista'.

Sarah Jessica Parker. Gtres

Más allá de la pequeña pantalla, la actriz (y diseñadora, productora, empresaria...) ha sabido extender esa versión de referente a su día a día, y no hay editora de moda como nosotras, que no ame a Carrie y a Sarah. ¡Felices 60!