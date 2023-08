El vestido más favorecedor made in Spain lo tiene Amelia Bono y lo combina con sandalias planas negras

Amelia Bono deslumbra, otro día más, con un nuevo look que nos muestra en sus redes sociales. Feliz, contenta y muy sonriente, esta mañana subía a su instagram un reels en el que, además de bailar una de las canciones más icónicas de los últimos años, nos enseñaba el look que escogió para una noche muy especial, un vestido midi ajustado de una firma made in Spain en tono mostaza. De tirantes, cuello cuadrado y con una especie de hombreras en los hombros que enmarca la silueta, se trata de un vestido que podemos usar para un sinfín de ocasiones. ¿Cómo combinar este tipo de vestidos para los últimos días de verano? Si eres bajita y quieres realzar la figura, lo ideal sería que escojas unas sandalias de tacón sensato en un tono parecido al de tu piel, como puede ser camel o beige. También una opción muy recurrente son las alpargatas de cuña, un calzado muy cómodo e ideal para las noches de verano. Sin embargo, si buscas la comodidad ante todo, Amelia Bono lo ha combinado con unas sandalias planas en negro, un calzado muy recurrente en ella, como este look de Amelia Bono de falda midi con sandalias también en negras. Sin duda, Amelia Bono es la reina de los vestidos y faldas midi, y es que son muchas las ocasiones en las que aparece en sus redes sociales con este tipo de prendas.

Si bien hace unos días Amelia Bono nos sorprendía con un look de lo más millenial, dosmilero y muy en tendencia compuesto por pantalón vaquero de pata de elefante y top blanco, Amelia Bono se convertía en toda una reina de la moda para acudir a uno de sus conciertos favoritos en Marbella, donde está pasando unas vacaciones espléndidas y cogiendo fuerzas para volver a la rutina en septiembre. Para el día de ayer, Amelia Bono apostaba por un vestido midi en tono mostaza -quizá sea uno de los que más favorecen a la hora de vestir en verano- ajustado, de tirantes y con estampado tribal en la parte el vientre. Además de con las sandalias, ella lo ha combinado con unos maxi pendientes negros de forma circular y con brillos que se deja ver gracias a que lleva un recogido hacia atrás. Sin lugar a dudas, se trata de un look de lo más sencillo, elegante y perfecto para las noches de verano.

Vestido Lander mostaza, de Panambi (250,00€)

Vestido Lander Panambi

Un vestido que podemos llevar en un sinfín de ocasiones, se trata de una apuesta segura sea el plan que sea.