El top de Zara de Tamara Falcó en 'El Hormiguero' cuesta solo 39 euros y es perfecto para las cenas de Navidad

Tamara Falcó volvió anoche a su cita semanal con El Hormiguero en un día muy especial para ella: su cumpleaños. Y lo hizo fiel a su estilo depurado, elegante y siempre con un punto experimental, luciendo uno de esos tops que parecen sencillos a primera vista, pero que esconden toda la fuerza del diseño contemporáneo. La colaboradora eligió un top negro estructurado con manga abullonada y bajo asimétrico de Zara, una pieza de precio accesible que ya apunta a convertirse en uno de los grandes éxitos de la temporada.

La imagen de Tamara sentada en la mesa del programa —sonriente, relajada y con ese brillo especial que acompaña a los días importantes— confirmaba lo que ya intuimos: los tops negros arquitectónicos van a dominar las cenas de Navidad y cualquier evento invernal de aquí a enero. La prenda pertenece a la línea Zara Woman Collection y destaca por su patronaje escultórico, creado a partir de un tejido con cuerpo que permite dibujar volúmenes redondeados en los hombros sin perder comodidad ni movilidad.

El top que adelanta la tendencia de los volúmenes navideños

La manga abullonada, suave y concentrada en el punto exacto del hombro, aporta dramatismo y feminidad. El escote barco crea un efecto visual armonioso que estiliza cuello y clavícula, mientras que el bajo asimétrico, ligeramente más largo en un lateral, alarga ópticamente la silueta y transforma una prenda aparentemente simple en un diseño sofisticado.

Tamara Falcó lo combinó con pantalones rectos en tono oscuro y salones clásicos, una fórmula infalible para esos días en los que buscamos un look impecable, actualizado y que funcione tanto en televisión como en una cena especial. Su elección confirma una idea que viene pisando fuerte este otoño-invierno: si tienes un buen top negro, no necesitas nada más para brillar.

Una prenda perfecta para las cenas de Navidad

Este top reúne todo lo que pedimos a un look navideño moderno:

Es elegante sin ser exagerado.

Tiene un punto festivo gracias a su estructura.

Funciona con pantalones de vestir, vaqueros oscuros, faldas lápiz o incluso faldas joya.

Y, lo más importante, favorece muchísimo.

Top. Zara

Por eso, no sorprende que en cuanto Tamara apareció con él, las búsquedas del modelo se dispararan. Su precio —39,95 euros— lo convierte además en una opción perfecta para elevar el armario navideño sin invertir demasiado.

Tamara y su estilo depurado que tanto inspira

En un día tan señalado como su cumpleaños, la marquesa volvió a demostrar que domina como pocas ese equilibrio entre tendencia y atemporalidad. Nada estridente, nada recargado, solo una prenda bien elegida que hace todo el trabajo. Y eso, precisamente, la convierte en una de las figuras que más inspiran a las mujeres que buscan ideas estilísticas reales y fáciles de incorporar a su propio día a día.

Anoche, entre risas, celebración y tele, dejó claro que el top negro asimétrico será el gran comodín para las cenas de Navidad. Y, por supuesto, que ella sabe cómo convertir la moda accesible en elegancia absoluta.