La romántica felicitación de Íñigo Onieva a Tamara Falcó en su 44 cumpleaños: "Te quiero"

Hace 44 años nació Tamara Falcó. Fue el 20 de noviembre de 1981 cuando la marquesa de Griñón de llegó al mundo y hoy, la socialité está de celebración en su mejor momento profesional y sentimental. En esta fecha tan señalada para la socialité y todo el clan Preysler, Íñigo Onieva no ha querido desaprovechar la oportunidad de felicitar públicamente a su esposa y compartir fotografías inéditas de su esposa para conmemorar su aniversario, gritando su amor a los cuatro vientos.

Las palabras de Íñigo Onieva

"Happy Birthay, girl", ha escrito en el primer story que ha compartido felicitando a Tamara Falcó. "My ironwoman, my ironmate", ha añadido junto a una fotografía en la que aparece el matrimonio abrazándose tras una prueba de Ironman de Íñigo Onieva. La socialité se ha convertido en el talismán del empresario en todas sus competiciones deportivas, acompañándole en cada una de sus retos. De hecho, Onieva corrió su primera maratón el 1 de noviembre en Nueva York y la hija de Isabel Preysler voló junto a su esposo para animarle en diferentes puntos de la ciudad.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva derrochan complicidad ante las cámaras Gtres

En la última fotografía que ha compartido Onieva, aparece Tamara Falcó de pequeña junto a una de sus mascotas. "Y que cumplas muchos más. Te quiero", ha añadido el empresario. El esposo de la socialité ha sido el primero en felicitar en redes a la marquesa de Griñón en su 44 cumpleaños. De momento, se desconocen los planes de Tamara para este día tan señalado, aunque no sería de extrañar que celebrara su aniversario este fin de semana con una escapada junto a Íñigo, al igual que en otros cumpleaños anteriores.

Tamara e Íñigo: "Amor vincit omnia"

Su relación sentimental comenzó en marzo de 2020, justo cuando comenzó la pandemia. Se conocieron en el cumpleaños de Luisa Bergel, su amiga en común. Por el confinamiento, la pareja tardó en oficializar su relación y no fue hasta noviembre de ese año cuando hicieron público su romance.

Íñigo Onieva y Tamara Falcó el día de su boda Redes sociales

La pareja anunció su compromiso el 22 de septiembre de 2022. 48 horas después, Tamara Falcó rompía su compromiso con Onieva tras conocer una infidelidad del empresario en el festival "Burning Man". Tras unos meses complicados, la socialité perdonó al hombre de su vida y retomaron sus planes de boda, pasando por el altar en julio de 2023. Este año, la pareja ha celebrado su segundo aniversario de boda. Pese a todo, el amor siempre vence y hoy, Tamara e Íñigo se encuentran en su mejor momento sentimental.