Tamara Falcó cumple 44: analizamos su evolución de estilo, entre el lujo clásico y la inspiración francesa

Si hay una mujer que lleva el estilo, la elegancia y la sofisticación en la sangre y a la que la prensa nacional ha tenido en el radar desde bien pequeña, se nos vendrían a la mente varios nombres, pero en este caso hablamos de la Marquesa de Griñón, quien a sus 44 años está más radiante que nunca. ¿Será Íñigo, será ese corte bob que ya se ha convertido en seña indiscutible de identidad, o será su estilo —cada vez menos encasillado— que se mueve con soltura entre el lujo clásico, la inspiración francesa y ese savoir faire madrileño tan propio de ella?

Lo que sí tenemos claro es que Tamara Falcó ha logrado consolidarse como una de las mujeres más elegantes de España. Con un armario que combina vestidos de fiesta impecables, looks de invitada con sello propio y estilismos casual que ya querríamos hacer nuestros, la marquesa ha construido una estética reconocible, coherente y sorprendentemente versátil. Y como amantes declaradas de su estilo, no podíamos dejar pasar la oportunidad: con motivo de su cumpleaños —hoy, 20 de noviembre— recopilamos algunos de sus estilismos más memorables y reveladores de su evolución fashion.

La falda midi estampada y la camisa masculina

Su lado más viajero y atrevido se refleja en este look compuesto por una falda midi roja con estampado floral y una camisa masculina de rayas, ligeramente abierta. Es una mezcla perfecta entre la despreocupación latina y ese toque francés que le encanta: piezas sueltas, aire fresco y naturalidad absoluta.

El trench perfecto y los vaqueros rectos

Pocas personas dominan la estética parisina sin vivir en París, pero Tamara lo hace con esa naturalidad solo digno de auténtica "it girl". Este look de gabardina beige, camiseta blanca bordada y vaqueros rectos es uno de sus más recurrentes. Sencillo, depurado y atemporal, representa su gusto por el lujo sin artificios.

Lunares + negro: la fórmula más atemporal

En su faceta más relajada, apuesta por una falda marrón con lunares blancos combinada con un top negro de tirantes. Un look sencillo, funcional y a la vez muy femenino, con ese aire español reinterpretado en clave moderna que siempre termina por encajarle a la perfección.

Marrón chocolate y piel para un look de impacto

La elegancia monocromática también forma parte del lenguaje visual de Tamara. Aquí juega con tonos chocolate en un top off-shoulder y pantalones anchos de piel, construyendo un look pulido, sofisticado y rotundo. El marrón como buena experta en tendencias es uno de sus grandes aliados.

Encaje negro para una noche especial

Entre los vestidos más bonitos de su armario destaca este diseño de encaje negro, midi y con escote caído. Refinado, delicado y muy favorecedor, es el ejemplo perfecto de cómo Tamara combina sensualidad y discreción sin perder un ápice de clase.

Americana masculina + falda denim

Este look es uno de nuestros favoritos por su capacidad para mezclar estilos. La americana de cuadros y la falda denim larga crean una estética preppy y muy british, demostrando que la marquesa no teme jugar con volúmenes y proporciones.

Estampado floral artístico: su lado más sofisticado

Los estampados grandes y fluidos se han convertido en una apuesta recurrente en su armario. Este conjunto de top anudado al cuello y falda coordinada en tonos cálidos es elegante, contemporáneo y perfecto para eventos de día. Un look con carácter, sin perder la delicadeza que la define.

Traje crema impecable: la versión más pulida de su estilo working-chic

Tamara Falcó con traje crema impecable. Gtres

Este look es uno de los más sofisticados dentro de su registro diurno. Un traje en tono crema —con blazer cruzada perfectamente estructurada y pantalones rectos a juego— que demuestra cómo elevar la sastrería sin necesidad de excesos. El tejido, la caída y la construcción de la americana dibujan una silueta elegante y luminosa, mientras que las sandalias minimalistas aportan ligereza al conjunto.

Camiseta marinera y pantalón blanco: el uniforme más french del entretiempo

Tamara Falcó con camiseta marinera y pantalón blanco: el uniforme más french del entretiempo Gtres

La camiseta marinera, uno de los pilares del estilo francés, aparece en su armario combinada con pantalones blancos de pinzas. Un básico eterno que ella sabe elevar con joyas doradas y sandalias minimalistas.

Traje sastre bicolor con aires alta costura

Tamara Falcó con traje sastre bicolor con aires alta costura Gtres

Cerramos con uno de sus looks más favorecedores de los últimos años: un conjunto de dos piezas con chaqueta estructurada y pantalón recto, en tonos granate, blanco roto y un guiño couture en forma de drapeado lateral. Un look adulto, poderoso y extremadamente elegante, perfecto para comprender hacia dónde se dirige su estilo actual: una mezcla equilibrada entre clasicismo, riesgo medido y mucha personalidad.