De los toros al tenis en Madrid, Victoria Federica repite el chaleco de Zara con sus pantalones cargo de cintura baja para lucir tripita

¿Dónde están todos los famosos y todas las influencers esta semana en Madrid? En el Mutua Madrid Open, y ahí no podía faltar Victoria Federica, de los toros en Sevilla al Tenis en Madrid. Porque si Rocío Osorno decía que la Feria de Abril se había convertido en 'postureo' y en 'engagement', con el tenis en Madrid está pasando lo mismo. Todas las famosas tienen sus looks preparados para disfrutar de Carlos Alcaraz y lucir modelito, porque la mayoría poco saben de tenis. Aunque apostamos que Victoria Federica sí, ya que en la Casa Real española son unos amantes del deporte y su madre, la Infanta Elena mucho más. Porque si la Reina Letizia apostaba por lucir tiara en la cena de gala anoche en el Palacio Rea y las mujeres +50 por esta falda de Zara, Victoria Federia ha apostado por repetir este chaleco de Zara que estrenó el otro día en Sevilla para ir ver a torear a su amigo Roca Rey. Un chaleco de lo más especial y de nueva colección de Zara, que aún está disponible en todas las tallas y que se puede convertir en tu primera compra de mayo.

Un look de lo más en tendencia de Victoria Federica que ha combinado sus pantalones cargo de tiro bajo favoritos, para enseñar cintura como a ella le gusta. Dos prendas de lo más en tendencia esta primavera, los pantalones cargo y los chalecos, que no pueden faltar en el armario de las que más saben de moda esta primavera 2023. Pero volviendo a los looks casuals, Vic nos ha dejado claro que su prenda estrella de la primavera es el chaleco, y no puede ser más tendencia. Si para su primer día de toros en Sevilla nos dejó un outfit con un traje con chaleco de Mango, hoy ha optado por repetir este chaleco de estilo sahariana en khaki de nueva colección de Zara.

El look de Victoria Federica para el tenis. GTRES

VST FLD 10, de Zara (69,95 euros)

Chaleco khaki. Zara

Unfluido confeccionado en cupro 100% con cuello redondo subido y manga sisa con trabillas en hombros, bolsillos de plastrón con solapa en delantero, y detalle de pespuntes marcados combinados a tono que Victori Federica ha lucido con tank top blanco, pantalones cargo y bolso de Loewe verde.