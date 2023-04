Hemos encontrado en Bershka la versión asequible del vestido favorito y básico de Violeta Mangriñán y cuesta menos de 20 euros

El armario de Violeta Mangriñán es una caja de sorpresa, literalmente. La influencer valenciana, que supera los 2,2 millones de seguidores en su perfil de Instagram y ya se ha convertido en una de las referentes de estilo más importantes de nuestro país, ha vuelto a darnos una clase de estilo magistral con su último look durante esta primavera 2023. Eso sí, ya te podemos avisar de que no es como te lo esperas. No es la primera vez que su estilo, arriesgado, totalmente en tendencia y versátil a más no poder provoca que nos quedemos con la boca abierta, como cuando se lanzó a enseñar los calzoncillos masculinos debajo de los pantalones vaqueros o se rindió al estilo Barbiecore con las sandalias joya más bonitas de la nueva temporada de Maje. Pero es que en el guardarropa de Violeta Mangriñán no todo es rendirse a las últimas tendencias, esas que arrasan entre las influencers, porque siempre tiene un hueco muy privilegiado para prendas más básica y preciosas que no pasan de moda y terminan integrando el uniforme de la primavera, un año y otro también. Podríamos estar haciendo referencia perfectamente al mono vaquero de Mango con el que nos enamoró la semana pasada y lució con botas cowboy, pero no. En esta ocasión haremos alusión a su vestido favorito y básico que ha mostrado en la última foto que ha compartido con todos sus fieles followers y del que hemos encontrado la versión asequible en Bershka por menos de 20 euros. ¡Todo un sueño hecho realidad! Una pieza cómoda y atemporal que no tiene nada que ver con los diseños coloridos y con animados prints que ya han cautivado a iconos de estilo como Rocío Osorno, que nos enamoró con un vestido de Zara tan favorecedor que tienes que tener en tu radar de compras de abril, o Cristina Pedroche, que agotó en pocas horas el vestido estampado de flores más espectacular de la primavera.

En concreto, el diseño que Violeta Mangriñán ha lucido en Instagram es de la firma Skins y cuesta 88 euros. Un precio que, quizás, supera al que estamos dispuestos a desembolsar para adquirir simplemente un vestido básico negro. Por eso, creemos que la versión asequible de Bershka, que cuesta menos que 20 euros, es la opción perfecta. Y si no quieres tener que pensar demasiado en cómo ponértelo, ¿qué tal si copias el look totalmente en tendencia de Violeta Mangriñán? Solo tendrás que añadirle al estilismo una cazadora biker negra y las zapatillas de moda, el modelo de New Balance que las influencers no paran de calzarse.

Vestido largo de tirantes ajustado, de Bershka (17,99 euros)

Vestido largo negro de Bershka. Bershka

Porque sí, la versión asequible del vestido favorito y básico de Violeta Mangriñán, que cuesta menos de 20 euros, se convertirá, sin duda, también en una pieza fundamental en tu armario esta primavera 2023.