Esta cazadora de Zara de Violeta Mangriñán es todo lo que necesitas para no pasar frío en diciembre

Que Violeta Mangriñán es una de las ‘it girl’ del 2022, es un hecho. La influencer se ha ganado el título después de ser una de las mujeres más fashion durante su embarazo y regalándonos looks increíbles con los que deseábamos ser ella en muchas ocasiones. Ahora sí, se puede decir bien alto, Violeta Mangriñán y su estilo han marcado durante este año. Y, la pasada tarde, subía a su perfil de Instagram unas fotos con las que garantizaría que no volveríamos a pasar frío en diciembre (y ningún mes del año). La influencer tiene la solución a nuestros problemas con las bajas temperaturas y desafía a la estación con un look de lo más ideal. Sin duda, una madre todoterreno y con gran sentido del gusto.

Violeta Mangriñán sabe que su estilo importa y su contenido en moda nos deja grandes estilismos en sus apariciones públicas y en las sesiones de fotos que se hace para nutrir de contenido su perfil en redes sociales. Pero, en esta ocasión, tiene la clave para no pasar frío por las calles de nuestra ciudad durante el mes de diciembre. Se trata de la cazadora corte doble faz con borrego por dentro de Zara y que se corona como la más calentita e ideal para las bajas temperaturas. En Madrid, ya llegó el frío y Violeta Mangriñán sabe que esta cazadora es el imprescindible de cualquier armario de expertas en moda. Además, la influencer lo combina con unos pantalones parachute y sus zapatillas de confianza. Sin duda, un look digno de replicar y con gran sentido estilístico. Quien arriesga, gana y Violeta Mangriñán ha ganado.

CazadoraCorte Doble Faz, de Zara (79,95€)

¿Quién dijo que ser mamá y tener estilo no era compatible? Que se lo digan a nuestras influencers favoritas que lo tienen todo y en el caso de Violeta Mangriñán, es el momento de elegir un look inspirado en ella y desafiar la temporada con la cazadora más trendy.