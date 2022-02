No hay unas botas cowboy más espectaculares que estas de Zara que Violeta Mangriñán eleva a lujo y tendencia

Si hay algo que nos gusta del entretiempo y de la casi llegada de la primavera es esas tendencias que regresan o se reafirman en nuestro armario para los próximos meses. Y amiga, si eres una fanática de las botas cowboy como yo, este 2022 es nuestro año. Y el de Violeta Mangriñán también. Ya no habrá quien nos mire raro por Madrid cuando en pleno verano y a 40 grados sigamos luciendo las botas más en tendencia del año. Bueno o sí, que ya sabemos que hay mucha gente que no tiene ni idea de moda y aún así le gusta criticar, que por algo es el deporte nacional en spaña. Pero amigas, la tendencia wester pisa fuerte este año y ya está presente en todas las nuevas colecciones de nuestras tiendas low cost favoritas. Si la semana pasada os hablábamos de las botas cowboy más bonitas de Stradivarius, Zara se ha superado y ha hecho las botas cowboy más perfectas y pura fantasía para las chicas más bajitas. Ya lo decía la modelo texana Erin Wasson, musa del cool western. If you ain’t a cowboy you ain’t shit. Nosotras, como Violeta Mangriñán, ya las tenemos en nuestro armario. Eso sí, aún tengo que ver con que lookazo las estreno.

Stories de Violeta Mangriñán. FOTO: @violeta_mangrinyan

Violeta Mangriñán se ha animado a lucirlas ya con las piernas al aire en Madrid y lo ha hecho con unos shorts de efecto piel, top negro y abrigo negro de paño.

Stories de Violeta Mangriñán. FOTO: @violeta_mangrinyan

El universo estético del Medio Oeste ha hechizado desde hace años al mundo de la moda con sus flecos, sus prendas de cuero y sus botas cowboy que perfectamente podrían salir de Toy Story o de las películas de John Wayne. Y no es casualidad que vuelva esta tendencia en plena pandemia (sí, porque amigas, seguimos en ella). La vida cowboy simboliza caerse una y otra vez y saber levantarse de nuevo y por eso las botas cowboy con símbolo de fortaleza, independencia y libertad. Y nosotras no podemos ser más fans de ellas.

Botas cowboy. FOTO: Zara

Y estas botas cowboy de piel de nueva colección de Zara nos han enamorado por completo. Se trata de estas botas tipo bota cowboy de piel con dibujo en contraste de color, acabada en punta. AIRFIT®. Plantilla técnica flexible de espuma compuesta de látex, diseñada para ofrecer un mayor confort. Y tacón de 7 cm.