El top de Violeta Mangriñán que es perfecto para lucir con shorts en verano y seguir usando con vaqueros todo el otoño

En los últimos días, cada vez que hago un repaso general a las novedades que ofrecen las tiendas de ropa me he dado cuenta de varias cosas. La primera es que las cadenas mas famosas siguen apostando fielmente por el verano y parecen no querer que termine nunca. Y es que mientras otros años podíamos hacernos con algún que otro abrigo, jersey y hasta botas en pleno mes de agosto, este año la moda parece resistirse a ofrecernos ya las novedades de otoño. Y la segunda cosa, es que los tops son y serán por goleada los ganadores de las próximas temporadas.

Ya te hemos hablado de las propuestas en versión Alta Costura que puedes encontrar en Zara. O que se lo pregunten por ejemplo a Rocío Osorno, que ha conseguido hacer de uno de los codiciados diseños de Zara Atelier un top perfecto hasta para la fiesta más sofisticada. Todo ello no es mas que una reafirmación de lo que te estamos contando. Pero si todavía no estás plenamente convencida te vamos a dar una más.

El último look de Violeta Mangriñán es un claro ejemplo de como puedes conseguir un look epatante con una sola prenda que realmente merezca la pena. Y es que la influencer ha optado por un estilismo sencillo y de lo más efectivo, en el que ha combinado unos sencillos shorts vaqueros con una blusa de lo más original en un favorecedor color morado intenso, detalles de volantes en el escote y con cierre de lazos, lo que le da ese toque sexy y atrevido.

Blusa Aphrodite, de Rat&Boat (110 euros)

Blusa Aphrodite, de Rat&Boat FOTO: Rat&Boat

Por otro lado, y aunque pueda parecer una prenda más bien veraniega, te aseguramos que es perfecta para llevar durante todo el entretiempo acompañada de tus vaqueros favoritos o incluso de una falda midi negra.