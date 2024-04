El traje español de la firma que aman las celebrities es el que Tana Rivera lleva en una tarde de toros en Sevilla con botas cowboy

Tana Rivera ha terminado la Semana Santa Sevillana por todo lo alto, con una tarde de toros en este Domingo de Resurrección. Como es tradición, ayer se celebró en la capital andaluza una corrida de toros, para ser más exactos, la cita tuvo lugar a media tarde en la plaza de toros de la Maestranza. Con el cartel de 'no hay entradas' colgado a sus puestas desde hacía semanas, Morante de la Puebla, Sebastián Castella y Roca Rey lidiaron una faena inolvidable. Desde Teresa Baca y su marido, Álvaro Torres Calderón, Miguel Báez, 'El Litri' y Casilda Ybarra de Fontcuberta, Nuria González, junto a sus hijos, y Tana Rivera, en compañía de su novio, Manuel Vega. Y nosotras nos hemos fijado en su look, después del de la blusa 'coquette' con el que triunfó en los primeros días de Semana Santa. Porque las chicas sevillanas ya están contando los días que quedan par la Feria de Abril, solo 13, y un traje como el de Cayetana Rivera es una buena opción para la noche del 'pescaíto'. Y como de costumbre, derrochando todo su estilo y elegancia que en cada acto la convierten en una de las chicas mejor vestidas de Sevilla. Y como buena amante de las tendencias sabe como convertirse en la mejor vestida en cada evento que va y no puede ser de otra forma que recurriendo a la firma española que tiene enamorada a todas las celebrities patrias y a las chicas que mejor visten de España. Y esta vez nos ha dejado este conjunto que es perfecto para ser la invitada ideal a todas las bodas de 2024.

Hace dos años, Tana Rivera debutaba como modelo para The IQ Collection, la firma de Inés Domecq, una de las mujeres más elegantes de nuestro país y ahora ya es una de las mejores embajadoras de la firma entre las jóvenes españolas. Y no tenemos dudas, de que este conjunto va a enamorar a las andaluzas que mejor visten como ella. Porque siempre arriesga y juega con la moda, y es inspiración diaria tanto con sus looks de calle, como para ir a trabajar o a un evento, y nos lo ha vuelto a demostrar recuperando este traje bicolor de la firma española que ama todas las celebrities, y ella también. Hay pocas diseñadoras en España que hayan conseguido lo que esta aristócrata. Y es que Inés Domecq ha logrado algo casi inaudito, posicionarse como una de las marcas más deseadas y admiradas entre la jet set española. Tal ha sido su éxito que incluso la Reina Letizia ya se ha animado a lucir alguno de sus diseños y con notables resultados. Y Carmen Lomana es una de sus mayores fans. Y no nos extraña porque le quedan como un guante sus diseños, desde faldas a vestidos. Pero quizás no es casualidad, y es que antes de crear su propia firma, la Marquesa de Almenara ya coronaba las listas de las mejores vestidas en nuestro país, y su vinculación con la moda le viene de lejos, pues tiene una larga carrera a sus espaldas como estilista y productora. Y seguro que en la Feria de Sevilla 2024 vemos muchos modelos de su nueva colección.

Tana Rivera con traje y botas. Gtres

Un traje de la pasada temporada de IQ Collection que Tana Rivera ha recuperado de su armario para lucirlo con unas botas cowboy negras, en estos primeros días de primavera de lo más fríos y lluvioso, y abrigo por encima. Sin duda, estamos deseando descubrir con que looks nos sorprende la hija de Eugenia Martínez de Irujo en este Feria de Sevilla 2024.