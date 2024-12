El traje verde oliva de Zara que Violeta Mangriñán acaba de estrenar es todo lo que necesitas para ser la mejor vestida de la oficina en diciembre

Violeta Mangriñán vuelve a estar en boca de todas, y esta vez no solo por su impecable estilo (que analizaremos a continuación), sino también porque la influencer está de enhorabuena, ¿la razón?, acaba de abrir un segundo local de su exitoso Maison Matcha y para celebrarlo no se nos ocurre nada mejor que un lookazo como el que se ha montado la valenciana, ¿lo que más nos ha gustado de su elección?, además de que el outfit completo sea de Zara, el guiño en color que ha hecho al ingrediente estrella de sus cafeterías.

Si alguna vez te has preguntado cómo llevar un traje de manera fresca, profesional y con un toque personal, Violeta tiene la respuesta. Perfecto para destacar en las reuniones de fin de año en la oficina o para las cenas navideñas más elegantes, este traje demuestra que la funcionalidad y el diseño pueden ir de la mano. Ahora bien, ¿qué hace que este conjunto sea tan especial? Analicemos pieza por pieza para desentrañar todos sus secretos.

Blazer entallada lana 100% limited edition, de Zara (99,95 euros)

Blazer entallada lana 100% limited edition Zara

El blazer es el corazón del look. Confeccionado en lana 100%, esta prenda es un básico elevado que combina estructura y comodidad. Su diseño entallado realza la figura, mientras que el color verde oliva aporta un toque fresco y diferente a los típicos tonos neutros de oficina. ¿El detalle clave? Los bolsillos delanteros con solapa y el cierre de un solo botón, que añaden un aire clásico, pero sin resultar aburrido. Además, este tono funciona como un neutro, combinando fácilmente con negros, blancos o incluso tonos más vibrantes como el burdeos. Una prenda así no solo está pensada para lucir impecable en reuniones importantes, sino también para aportar versatilidad a cualquier armario.

Pantalón lana 100% limited edition, de Zara (79,95 euros)

Pantalón lana 100% limited edition Zara

El pantalón completa este conjunto de ensueño. De corte relajado, pero con líneas limpias, este diseño aporta un equilibrio perfecto entre formalidad y estilo moderno. La silueta ligeramente cropped añade un toque desenfadado, ideal para combinar tanto con stilettos como con mocasines dependiendo de la ocasión. Por su parte, el tejido de lana no solo asegura comodidad durante las largas horas en la oficina, sino que también es perfecto para los meses más fríos, permitiendo estar abrigada sin sacrificar el estilo.

Diciembre es ese mes en el que todas buscamos impresionar más allá de la oficina, y este traje de Zara lo tiene todo para lograrlo. El verde oliva no solo se siente festivo, sino que también destaca entre los clásicos negros y grises. Además, al ser un look monocromático, estiliza la figura y transmite confianza, dos cualidades esenciales para cerrar el año con éxito. Este conjunto, combinado con una base negra en su look, un jersey básico de cuello alto, es un claro ejemplo de cómo con las prendas adecuadas puedes transformar cualquier ocasión en un momento para brillar.