8 jerséis básicos pero que dan juego a tu fondo de armario de este invierno 2024

Una de las prendas más socorridas y amortizadas de la temporada de invierno son los jerséis de punto en todas sus facetas. Ahora bien, debemos hablar de los más básicos que actúan como un salvavidas en plena comedura de cabeza cuando no sabemos cómo vestir. Al fin y al cabo son uno de los esenciales de fondo de armario que combinamos con absolutamente todo, así como podemos utilizarlos tanto en nuestros estilismos del día a día como en los más clásicos o sofisticados. Es decir, tener jerséis de punto básicos es una obligación, ya seas amante de la moda o no, por lo que suelen ser una de las primeras compras de la temporada cuando comienzan a bajar las temperaturas. ¿Cómo identificamos los jerséis de punto básicos? Todos ellos cuentan con patrones sencillos o tradicionales, así como con colores neutros con capacidad de ser ponibles con cualquier otra tonalidad. Encontramos los modelos con distintos escotes (redondos, en pico, caja o altos), largo de mangas (francesa, corta o larga) o fit (ajustado, oversize o de silueta recta). Los utilizamos con vaqueros pitillo, relajados o campana; faldas de todos los largos o estilos; o con looksde oficina.

Dentro de nuestro fondo de armario también deberíamos encontrar los jerséis de punto básicos con detalles en tendencia o que elevan su estética. Hablamos de aquellos decorados con botones joya o dorados, estampado de flores, con maxi lazos o abalorios. No cabe duda de que siguen siendo versátiles para combinar con un sinfín de piezas, pero que destacan un poco más para hacer de tu estilismo en único. Muchas de las marcas españolas low cost como Zara, Sfera, Kiabi, Mango o Stradivarius ya han lanzado sus propuestas para este invierno que tendremos en cuenta para las primeras compras de noviembre o para nuestra lista de deseos para el Black Friday. Asimismo, le siguen otras firmas como H&M, Desigual o Parfois con alternativas que también cuentan con tendencias a la vista. A continuación, hemos seleccionado ocho jerséis básicos pero que dan juego a tu fondo de armario de este invierno 2024.

Jersey de punto con botones, de Mango (36 euros)

Jersey de punto de cuello alto, de Stradivarius (30 euros)

Jersey de punto con lazo, de Zara (30 euros)

Jersey de punto con abalorios, de H&M (29 euros)

Jersey de punto de ochos, de Desigual (90 euros)

Jersey de punto de flores, de Kiabi (12 euros)

Jersey de punto de rayas, de Parfois (33 euros)

Jersey de punto en tendencia, de Sfera (14 euros)

Como los jerséis de punto básicos son una de las prendas más socorridas durante el invierno, hemos investigado los lanzamientos de las marcas de moda para conformar nuestro fondo de armario con aquellos modelos que dan juego a nuestros estilismos. Apúntate todos estos modelos para empezar a conformar los estilismos de los próximos meses.