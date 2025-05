La última obsesión de las que mejor visten son los conjuntos monocolor y así se llevan

Llevamos meses viendo a las que más saben de moda vistiendo con prendas a conjunto, ya sea una blazer, chaleco y pantalones o tops y faldas, pues este verano esa estética va a seguir siendo la fórmula fashion que más se repita en tu feed en Instagram, Pinterest y Tiktok. Eso sí con tejidos mucho más ligeros y prendas más cortas acordes con las temperaturas. Estilistas, editoras de moda y prescriptoras de todo el mundo lo tienen claro, no hay nada más estiloso que un total look monocolor, y nosotras estamos más que de acuerdo.

Lo sabemos, muchas veces ves por la calle o en los perfiles de tus influencers favoritas un look que te cuesta replicar, pero no te va a pasar con esta tendencia. No es la primera vez que te hablamos del combo chaleco + bermudas y tampoco será la última durante los próximos meses, y es que este dúo de prendas van a ser la estrella de estilismos de oficina con mucho estilo, los mejores looks de terraceo afterwork o incluso las estrellas de tus próximas vacaciones si lo tuyo es el lujo silencioso (y si estás leyendo esto, algo nos dice que así es).

Así visten las que más saben de moda en verano

Piensa en coloresneutros como el blanco, beige, crudo y crema que tanto arreglan en los meses estivales, pero también en pasteles como rosa empolvado, azul bebé o amarillo mantequilla, por no hablar de los nuevos tonos atemporales a los que las insiders dicen sí o sí: marrón, burdeos o gris. Y si lo tuyo son los tonos vibrantes, el verde pistacho, naranja o rojo también tendrán cabida en un verano teñido por el minimalismo.

Chaleco con lino, de Zara (27,95 euros)

Chaleco con lino. Zara

Bermudas de tiro alto con lino, de Zara (22,95 euros)

Bermudas de tiro alto con lino. Zara

Ideal para un look de día con vibra francesa, este conjunto en amarillo mantequilla demuestra que el minimalismo también puede ser alegre y veraniego. Combínalo con joyitas doradas para un extra de luminosidad.

Top pliegues 100% lino zw collection, de Zara (39,95 euros)

Top pliegues 100% lino zw collection. Zara

Pantalón pinzas 100% lino zw collection, de Zara (49,95 euros)

Pantalón pinzas 100% lino zw collection. Zara

Nada dice más verano elegante que un conjunto blanco con líneas limpias y un escote tan favorecedor como el acabado en V. El combo ideal para llevar del aperitivo a la noche con solo cambiar de accesorios.

Camisa lino 100% lino zw collection, de Zara (29,95 euros)

Camisa lino 100% lino zw collection. Zara

Pantalón palazzo zw collection, de Zara (39,95 euros)

Pantalón palazzo zw collection. Zara

El nuevo uniforme relajado que aprueban las expertas en estilo: sobrio, cómodo y con ese aire cool que solo los tonos neutros bien elegidos pueden dar. Si quieres darle un aire relajado emparejalo con unas bailarinas o sandalias planas y si buscas un acabado más rompedor unas cuñas de plataforma o sandalias de tacón serán tus mejores compañeras.

Chaleco traje mezcla lino, de Mango (29,99 euros)

Chaleco traje mezcla lino. Mango

Bermudas traje mezcla lino, de Mango (29,99 euros)

Bermudas traje mezcla lino. Mango

El sastre veraniego más deseado se reinventa en rojo intenso y versión mini. Un sí rotundo a los looks con carácter (y con 0 calor). Joyitas plateadas y un capazo es todo lo que este conjunto vibrante necesita para coronarte como la más elegante del lugar.

Top algodón botones, de Mango (25,99 euros)

Top algodón botones. Mango

Pantalón recto fluido, de Mango (25,99 euros)

Pantalón recto fluido. Mango

Para las que dominan el arte del poder silencioso, este combo en marrón oscuro es el nuevo negro: sofisticado, atemporal y absolutamente imbatible. Tanto de día como de noche, solo necesitas combinarlo con accesorios minimalistas y voilà.

Aquí tienes tu guía para emular a las que mejor visten incluso cuando el calor te quita las ganas de pensar, escoge un color que vaya con tu personalidad y con el que te sientas cómoda y el resto será un desfile de cumplidos allá donde vayas.