4 combinaciones de colores que vas a ver por todas partes este verano (y cómo llevarlas tú)

Esta primavera está siendo de todo menos estable y eso se nota en nuestro armario y cómo nos estamos vistiendo, no sé vosotras, pero yo estoy aprovechando el mínimo rayito de sol en Madrid para sacar del armario mis prendas más coloridas. Bien es cierto que en invierno soy muy de tonalidades oscuras como el negro y los grandes triunfadores de la pasada temporada, marrón y burdeos, pero cuando es hora de hacer cambio de armario la cosa cambia a una paleta de pasteles y colores vibrantes que bien podrían recordar al mismísimo arcoíris.

Y con el verano a la vuelta de la esquina, o eso me digo mi misma cada vez que se pone a llover en Madrid, es la excusa perfecta para darle una explosión de color a nuestros estilismos. Desde hace unas temporadas las combinaciones de colores más arriesgadas se han apoderado de nuestros feeds de Instagram, Pinterest y TikTok, en parte influenciados por esa corriente de influencers portuguesas con sus looks virales y también como una yuxtaposición al minimalismo invernal. Pues bien, prepárate porque a continuación te desvelamos las combinaciones cromáticas que más van a triunfar en los próximos meses y cómo llevarlas de una manera fácil y estilosa.

Las 4 combinaciones de colores que necesitas en tu armario de verano

Los meses más cálidos solemos llevar mucho blanco, un color fácil y sencillo a la hora de combinar prácticamente con todo, pero, y si te dijera que sabemos qué combinaciones de colores triunfarán más allá de colores atemporales. Toma nota porque vas a querer guardarte todas estas combinaciones, palabra de editora de moda.

Amarillo mantequilla + rojo cereza

No es ninguna novedad que el amarillo y sobre todo en su versión más suave, es uno de esos colores que más estamos viendo por las calles y tiendas, tan ideal y femenino que lo podríamos llevar de pies a cabeza, pero y ¿si te dijéramos que al combinarlo con el rojo cereza el resultado nos gusta aún más? Aquí te dejamos algunas piezas en ambos colores para que lo pruebes por ti misma.

Top halter volantes, de Zara (19,95 euros)

Pantalón fluido, de Zara (22,95 euros)

Bailarinas tiras cruzadas bordado flores, de Mango (39,99 euros)

Marrón chocolate + verde pistacho

Sí, el furor del pistacho este verano va a llegar también a nuestros armarios, estamos tan obsesionadas con este fruto seco que no nos vale solo con comérnoslo como snack, en la bollería más instagrameable o a base de batidos, sino que lo queremos llevar de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta el atardecer, y ya si te lo pones con otras prendas o accesorios en ese marrón chocolate que tanto ha triunfado en invierno, el lookazo está asegurado.

Vestido camisero chiffly, de Sfera (29,99 euros)

Sandalias de piel con detalle metálico, de Parfois (35,99 euros)

Rojo intenso + azul cerúleo

Una combinación de colores que no sabíamos necesitábamos en nuestros días hasta que no la hemos visto en insiders e influencers por todo Instagram. Tanto la intensidad del rojo como lo vibrante del azul son perfectos para crear estilismos veraniegos con una dosis extra de energía que te eleven el ánimo hasta en tus días más grises, por qué seamos sinceras, no hay nada que un buen outfit no pueda arreglar.

Top tirantes lazo, de Stradivarius (15,99 euros)

Falda larga fruncidos, de Mango (39,99 euros)

Verde menta + burdeos

En particular, mi combinación preferida de las cuatro. Estamos muy acostumbradas a ver el burdeos en otoño-invierno, pero no tanto en verano, eso ha sido hasta ahora que hemos descubierto lo bien que queda combinado con accesorios o prendas en verde menta. Una combinación ideal para looks de invitada que piden algo más, y es que imagínate un precioso vestido midi en tono verde menta con un bolsito y zapatos en burdeos, pura sofisticación de manual.

Top punto crochet, de Massimo Dutti (39,95 euros)

Falda recta mezcla lino, de Mango (35,99 euros)

¿Qué te han parecido estas combinaciones? Esperamos que te hayan gustado tanto como a nosotras y que en las próximas semanas te atrevas a experimentar con ellas.