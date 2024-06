¿Te vas de vacaciones la semana que viene? Sara Baceidero tiene el vestido perfecto para que te pongas después de horas en la playa

El verano en la Costa Brava es sinónimo de sol, mar y un estilo impecable. Así lo ha demostrado Sara Baceiredo, la creadora de contenido, ha compartido en redes su último look 100% veraniego, con el que encapsula la esencia de la temporada con un toque de sofisticación. En esta ocasión, la joven ha apostado por un vestido superfresquito que enamora no solo por su diseño único, sino también por su compromiso con la sostenibilidad y la moda artesanal.

El vestido en cuestión es el Isola blue stripes dress de Nukta Studios, una joya de diseño que ya está haciendo eco en las redes sociales. Este mini vestido, que se puede adquirir por 99 euros, está disponible en tallas xs/s y m/l, lo que garantiza un ajuste perfecto para distintas siluetas. Confeccionado con un 100% de lino, una fibra natural que asegura frescura y comodidad, la elección de Sara se caracteriza por su corte corto y regular, ideal para realzar la figura sin perder la comodidad. Nos ha encantado el detalle del nudo en el pecho, que añade un toque de feminidad y coquetería que lo hace perfecto tanto para el día como para una noche de verano.

Nukta studios ha creado esta pieza como todas las que elaboran a mano en su estudio local en Madrid con un enfoque basado en la sostenibilidad y el diseño artesanal. Esta dedicación a la producción lenta, también conocida como slowfashion y consciente, no solo resalta la calidad del vestido, sino que también subraya el compromiso de la marca con prácticas de moda éticas y responsables. El tejido de lino, además de ser una elección sostenible, es perfecto para los días calurosos, permitiendo una transpiración natural y manteniendo a quien lo lleve fresca y estilosa.

Para completar este look, Sara ha optado por una bandolera mediana trenzada en papel de Adolfo Domínguez, una elección que añade un toque playero sin perder estilo. Esta bandolera, disponible en un elegante tono azul, está ahora rebajada de 129 euros a 89 euros, lo que la convierte en una compra aún más accesible.

La combinación de estos dos elementos crean un look equilibrado y versátil, ideal para disfrutar de un paseo por la playa durante el día con unas sandalias planas, y transformarlo para una velada especial con unos tacones. La elección de tonos azules nos recuerda al Mediterráneo resaltando la belleza natural de la Costa Brava, mientras que los materiales ligeros y frescos aseguran comodidad durante todo el día.

En esta última escapada con amigas, Sara ha logrado encapsular la esencia del verano con su elección de prendas, demostrando que la moda no solo puede ser estilosa, sino también consciente y sostenible. Tanto el mini vestido de Nukta Studios como la bandolera de Adolfo Domínguez son piezas que no solo te solucionan cualquier maleta de verano, sino que también reflejan una tendencia hacia un consumo más responsable y una apreciación por el arte de la moda artesanal. Un look perfecto para quienes buscan destacar con elegancia y frescura este verano.