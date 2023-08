El vestido largo de punto con el estampado más francés y otoñal ha llegado a Zara para que las mujeres 50+ lo estrenen con Converse

Se nos han acabado las vacaciones, y si a la vuelta a la oficina le sumamos la bajada de temperaturas, nuestra mente solo puede pensar en nueva temporada y en looks de otoño. Y creemos que no somos las únicas, porque Carmen Gimeno ya ha estrenado el vestido de punto más bonita del otoño que ya ha llegado a Zara para robarnos en corazón. Por algo es edición limitada, y estamos completamente seguras que va a agotarse en horas, porque es perfecta para la vuelta a la oficina como las sandalias de Tamara Falcó. Y es que Carmen Gimeno se ha ganado con creces eso de ser nuestra influencer +50 favorita, y nos lo demuestra cada semanas con tres looks, uno el lunes, otro el miércoles y el último el viernes, y en este último miércoles de agosto, nos ha enamorado con este vestido de nueva colección de Zara que tiene las rayas del otoño. Porque tendencia este otoño 2023 como las bailarinas que también ha lucido la vasca.

No hay nada más francés que un vestido de rayas. Y las parisinas mejor vestidas lo saben. Solo les hace falta un vaquero de toda la vida, una boina roja y una camiseta de rayas para marcarse uno de los looks más icónicos del mundo de la moda. Y más si esa camiseta de rayas se convierte en vestido como este de Carmen Gimeno. Cuando Coco Chanel adoptó la camiseta marinera como una de las tendencias que liberarían a la mujer del corsé. Una prenda que las siguientes generaciones la heredarían mucho más libre y como se le supone a un buen uniforme. Y nos encanta como lo ha combinado Carmen con unas zapatillas Converse y una flor de broche roja.

Vestido largo punto, de Zara (29,95 euros)

Vestido largo de punto. Zara

Un vestido largo de cuello redondo y manga larga de punto de nueva colección de Zara que se va a convertir en el uniforme de otoño 2023.