Nos acabamos de enamorar de los jeans de brillos de Zara con los que Vicky Martín Berrocal se ha ido de cena con amigas

Vicky Martín Berrocal ha caído rendida a la tendencia del tejido denim con brillo, y no nos extraña porque no puede ser más ideal. Una prenda tan básica como unos jeans que al añadirle ese toque de brillo se vuelve un outfit perfecto para ir de fiesta o para un evento. Porque si la diseñadora andaluza es la reina de los vaqueros, ahora también con estos jeans con brillos de Zara. Una tendencia que llegó a nuestras vidas y a nuestros armarios este invierno y que Vicky Martín Berrocal se compró en las rebajas de Zara por solo 10 euros. ¿La mala noticia? Que el modelo de Vicky Martín Berrocal ya no está a la venta. ¿La buena? Que hemos encontrado el modelo de jeans con brillos de Zara para este verano que es igual de ideal. Porque aunque seguimos obsesionadas con el vestido verde Carmen Lomanao el 'tank top' de Isabel Díaz Ayuso, ahora necesitamos unos jeans con brillos como los de Vicky Martín Berrocal que seguro que le roba del armario su hija Alba Díaz.

La tendencia del metálico rescatada de los años 2000 se ha adueñado, también, de los jeans. Los pantalones con strass y apliques joya son todo lo que vamos a necesitar este verano 2023 y Vicky Martín Berrocal lo sabe. Tras analizar las propuestas de los directores creativos en las Semanas de la Moda y sumergirnos en el street style de las grandes capitales supimos que algunas de las tendencias que revolucionaron la década de los 2000 estaban de regreso. Jeans de tiro alto, tiro bajo, pero lo importante con mucho brillo, que te hacen el look por completo.

Jeans TRF wide leg tiro alto joyas, de Zara (49,95 euros)

Jeans joya. Zara

Unos jeans joya de tiro alto que además de ser máxima tendencia, sientan genial y con una camisa blanca oversize como deja claro Vicky Martín Berrocal, te hacen el look por completo.