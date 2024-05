Vicky Martín Berrocal es la reina de todas las fiestas con este vestido de Zara de escote Bardot que hace tipazo

Vicky Martín Berrocal nos sigue dejando estilismos de su fin de semana en Marbella, si el otro día nos enamoraba con un to de estilo blazer, hoy lo hace con un vestido negro de Zara de hombros al descubierto que nos vamos a comprar para ser las reinas de todas las fiestas como ella. La pareja no quiso perderse el cumpleaños de un conocido empresario marbellí, José Carlos Moreno, en el Marbella Club, y ahí es donde hemos visto a Vicky Martín Berrocal con el top que necesitamos en nuestra armario, o al menos uno muy parecido. Los corsés se han impuesto a golpe de redes sociales y se han repetido hasta la saciedad en las propuestas de las pasarelas de esta primavera. Aunque no es una de las prendas más sencillas de combinar, existen ciertos trucos y looks que nunca fallan como el de la diseñadora andaluza. Y ahora lo ha hecho con este vestido de nueva colección de Zara que aún está disponible en todas las talla, y solo cuesta 22 euros.

El escote bardot es a la moda lo que Brigitte al cine: romántico a la vez que sexy y absolutamente eterno y atemporal. Más allá de ser una fórmula infalible, cada cierto tiempo el escote bardot viene reconvertido en tendencia y eso es precisamente lo que parece que sucederá esta primavera 2024 como nos han dejado claro nuestras celebrities, influencers y también todas nuestras marcas 'low cost' favoritas. Y para muestra, este look de Vicky Martín Berrocal que vamos a meter en nuestra maleta de este puente de mayo. Pocas mujeres pueden presumir de haber dado nombre a una tendencia, pero Brigitte Bardot es una de las afortunadas. Ella dio nombre a este escote que deja los hombros al aire y recorre el cuerpo de la mujer por encima del pecho. Un escote que desprende sensualidad, estiliza y hace poderosa a la mujer. Y ahora la moda lo ha recuperado, y esta vestido negro de Vicky Martín Berrocal es todo lo que necesitamos esta primavera 2024 para nuestras noches de fiesta.

Vicky Martín Berrocal con vestido de Zara. @vickymartinberrocal

Vestido hombros descubiertos, de Zara (22,95 euros)

Vestido escote Bardot. Zara

Los vestidos de hombros descubiertos no solo son elegantes, también son perfectos para los días de primavera en los que pasamos del frío al calor sin cesar. Y Vicky Martín Berrocal como gran experta en moda, ya ha estrenado este de nueva colección de Zara.