El vestido negro de efecto tipazo de Norma Duval es el que las mujeres más elegantes de 60 años no se van a quitar

Un vestido negro siempre es elegancia y te salva cualquier momento de no saber qué ponerte. Si el otro día era la Reina Letizia la que brillaba con un vestido negro con los hombros al descubierto en el 25 aniversario de LA RAZÓN, ahora es Norma Duval la que ha elegido un vestido negro con hombreras marcadas y fruncido, de esos de efecto tipazo. El LBD (o vestido corto negro) se reinventa este invierno convirtiéndose en un indispensable de cara a la temporada navideña repleta de eventos que está a la vuelta de la esquina. Saint Laurent, Loewe o McQueen lo suben a la pasarela y tiendas como Zara o Mango lo acercan a las calles. Pero el de Norma Duval es midi y también lo necesitamos en nuestro armario porque nos soluciona todos los eventos de Navidad. Un básico de fondo de armario que nunca pasa de moda, y además, el suyo es de efecto tipazo por el fruncido y por los hombros marcados.

"Antes de mí, nadie habría osado vestirse de negro", presumió en una ocasión Coco Chanel. No le faltaba razón. Antes de que en la década de los años veinte la diseñadora inventara la petite robe noire, little black dress o vestido negro corto, este color en el armario femenino estaba relegado al luto, y ahora no puede faltar en el armario de las mujeres que mejor visten, tanto para looks de día como de noche. Y ahora ha sido Norma Duval la que lo ha dejado claro en este evento solidario en Madrid.

Norma Duval con vestido negro. Gtres

Un look de esos atemporales y que siempre te harán ser la más elegante y bien vestida del evento al que vayas. Da igual que tengas 20 o 60 años como Norma Duval, porque es la prenda elegante a cualquier edad.