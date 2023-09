Lazos de Sangre: Chabeli, la “niña consentida” de Julio Iglesias que lloraba por su ausencia

Chabeli Iglesias ha sido una de las protagonistas indiscutibles del especial que ‘Lazos de sangre’ le ha dedicado a su padre, Julio Iglesias, en TVE en la noche de este miércoles. No solo ha querido prestar su versión de los hechos acontecidos en la vida del afamado artista, sino que además ha querido ejercer de maestra de ceremonias y ser ella misma la que conduce la historia que recorre los 80 años de vida de su progenitor. “Soy María Isabel Iglesias Preysler. Aunque tengo más de 50 años, para mi padre siempre he sido y seré su niña”, se presentaba la hija de uno de los matrimonios más mediáticos del papel cuché patrio.

Julio Iglesias y Chabeli RTVE

“Yo soy la consentida de papi”, dice orgullosa Chabeli a sus comentas 50 años, confirmando la afirmación de su hermano pequeño, Julio José Iglesias, que le acompaña en su labor como narradora de la historia de su padre. “Siempre te ha querido más que a Enrique y a mí”, le reconoce el cantante, que añade “a ti te ha escrito una canción y a nosotros no, pero está bien”. Hablan de la canción ‘De niña a mujer’, que el artista compuso para su princesa: “Yo no le di la importancia que tenía en ese momento”. Contaba con 18 años.

“Siempre he tenido una relación muy estrecha con papá. Julio José siempre me ha dicho que soy la mimada”, algo que él confirma: “Siempre te consentía un poco más que a Enrique y a mí”. Ella no lo niega, de hecho: “Hablamos casi todos los días”, reconoce ante la mirada de su hermano pequeño, con el que repasa alguno de los capítulos más importantes de la vida de su padre. Desde sus comienzos como futbolista, pasando por el accidente de tráfico que truncó su sueño con el balón y su posterior ascenso al estrellato con la música, tras ganar el Festival de la Canción de Benidorm en 1968.

Pero los dolores siempre le han acompañado. La noche que cumplió 20 años sufrió un accidente de tráfico en El Plantío, lugar que Chabeli Iglesias visita junto a Susana Uribarri, amiga íntima de la familia, además de su representante. Recuerda cómo “él salió andando del coche, pero al cabo de cuatro meses, le sale un coágulo en la espalda y eso es lo que le produce todos los problemas”. Eso cree que es “lo que de verdad le cambió la vida”. Julio José también se acuerda: “Papá lo que siempre me dice que un día se levanta y no puede andar, que tiene poca movilidad y es cuando él de verdad se da cuenta que ha tenido un accidente grave y sobre todo en esa época, cuando no había los avances que hay ahora”.

También hace parada cuando llegó al mundo, justo cuando Isabel Preysler estaba embarazada de ella. Todo un escándalo para la época, porque no estaba bien visto que los niños fuera del matrimonio. Chabeli Iglesias, orgullosa reconoce que “fue por mí que se tuvieron que casar”. De su infancia recuerda la guerra que daba junto a sus hermanos, aunque ella se confiesa “más tranquila”. “Éramos muy traviesos. Ya cuando viene Enrique, pues ya con dos chicos, pues hay más competitividad y se ponían a jugar en plan bruto. Cuando nos juntábamos los tres dábamos mucho revuelo a la casa. Había mucho movimiento”.

Chabeli Iglesias y su hermano Julio José Lazos de sangre

Eso sí, su padre se perdió mucho de esos instantes, pues estaba siempre de gira. Isabel Preysler crio a sus hijos sola, Chabeli reconoce que escuchaba la voz de su padre y se echaba a llorar de lo mucho que le echaba de menos. Al final, se materializó el divorcio de la pareja dorada del papel cuché en 1978. Julio Iglesias instala su residencia fija en Miami y le cede la custodia completa de sus hijos a su exmujer. Fue su madre quien se lo contó a sus hermanos: “Papá se va a ir a vivir a Estados Unidos y vosotros, por ahora, os quedáis aquí en España, conmigo”. Lo peor de todo es que “no nos dimos cuenta. Yo creo que me enteré cuando nació Tamara Falcó”, reconoce con humor su hermano, Julio José Iglesias. Aun así, no han perdido la admiración y el amor, el cual han estado cuidando a lo largo de los años. Algo que quizá no haya disfrutado tanto Enrique Iglesias, quien no mantiene contacto con su progenitor.