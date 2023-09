Lazos de sangre: Norma Duval define la difusa frontera de su amistad con Julio Iglesias

Este martes 19 de septiembre, el programa de TVE ‘Lazos de sangre’ vuelve a centrar su objetivo en los capítulos más destacados en la vida de Julio Iglesias. Si la semana pasada era Ana Obregón la encargada de arrojar luz a algunos de los episodios más desconocidos de su buen amigo, en esta segunda entrega del documental homenaje recoge el testigo Norma Duval. La vedette fue presentada por Jordi González con especial alegría: “Ha venido una de sus mejores amigas. Iba a decir que se conocen desde hace cientos, pero desde el siglo pasado, seguro”. Ella, orgullosa de tal consideración, ha querido dejar claro hasta qué punto llegó su especial vínculo.

Julio Iglesias Lazos de Sangre

“Lo conozco desde hace tantísimos años, que no me acuerdo de la primera vez. Pero tengo unos recuerdos maravillosos con él. Estoy muy feliz de estar hoy aquí y de felicitar a mi amigo por su 80 cumpleaños. Estoy segura de que nos estará viendo desde Miami”, asegura Norma Duval, mientras en la gran pantalla del plató se muestra la portada de una revista antigua, en la que ambos comparten primera plana muy acaramelados, ella con el pelo teñido de moreno. “Si te das cuenta, esta foto tiene un montón de años. Es en Miami. Yo me fui una semana con mi madre para estar con Julio y estas fotos son entrañables por los años que tiene”, asegura ella, aunque la atención del presentador estaba dirigida a conocer su verdadero vínculo.

Jordi González tiene claro que esa publicación “insinúa algo”, pues presenta a la pareja como “muy amigos”. Esto provoca las risas nerviosas de la vedette, que se mantiene firme en definir su relación con el artista dentro de los límites de la amistad: “Muy amigos, sí, pero nunca jamás… Él es un gran señor. A mí nunca se me ha insinuado, te lo juro de verdad. No, no y no. Le tengo una gran admiración, le quiero muchísimo, él a mí también. Entonces ha habido una relación muy bonita de amistad, que ha perdurado en el tiempo. Hace mucho que no le veo, por circunstancias de la vida, pero estoy segura de que, si nos volvemos a encontrar, nos daremos un abrazo muy fuerte”, sentencia.