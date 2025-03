Aitana coincide inesperadamente con Plex en Japón luciendo el vestido negro más en tendencia y funcional

Sorprendidos y boquiabiertos. Así nos hemos quedado al descubrir el encuentro de Aitana con Plex en Japón. De manera inesperada, la cantante catalana ha aparecido en el reciente vídeo publicado en la cuenta del creador de contenido en YouTube que ya cuenta con casi un millón de visualizaciones. Recordemos que ambas celebridades también coincidieron en el estreno del documental Metamorfosis y ahora han querido dejar sin habla a todos sus seguidores.

En uno de los capítulos del documental de Aitana nos desveló que tenía planificado un viaje a Japón, pero que tuvo que cancelar por motivos laborales. Sin embargo, tenía claro que sin ninguna duda tenía que retomarlo y ha sido en este momento en el que ha decidido emprenderlo por dos razones. Por un lado, ha confesado que va a estar unos días por Tokyo para trabajar, pero, por otro lado, también nos ha adelantado que está rodando otras cosas que todavía no puede decir. ¿Será la segunda parte del documental? Esperemos saberlo pronto. Pero, hasta ahora solamente podemos analizar, así como comentar, los estilismos que Aitana nos está dejando en su viaje. Porque no cabe duda de que se está marcando unos lookazos de escándalo como bien nos tiene acostumbrados. No obstante, siempre nos acaba deleitando todavía más a través de su buen gusto por la moda. Recordemos el mini vestido de raya diplomática con detalles de lazos al estilo más coqueto o la falda de cuadros de Miu Miu de más de 1.000 euros.

Los looks de Aitana en el vlog de Plex en Japón

En los momentos en que Aitana aparece en el blog de Plex en YouTube observamos que luce un vestido ajustado multicolor de cuello ligeramente subido y manas largas junto con una bomber en negro y gorro de punto en azul eléctrico (un guiño al color destacable de su próximo disco). Sin embargo, en la fotografía que se han hecho juntos como portada del vídeo, la artista aparece con un vestido que todas necesitamos en nuestro fondo de armario. Porque es bonito, favorecedor y siempre sienta bien para cualquier ocasión.

Aitana con Plex en Japón. @aitanax

Y es que analizando la cuenta de Tik Tok de Aitana lo hemos encontrado mientras disfruta de una noche de karaoke. Se trata de un vestido midi ajustado, también, en negro que cuenta con un cuello camisa, así como de detalles de transparencias que es perfecto para los eventos de noche. Lo ha combinado con mitones al tono y, aunque no nos permita ver el calzado, se podría combinar con zapatos de plataforma o botas altas, como suele llevar la cantante catalana.

Esta noche de sábado no solamente hemos tenido una gran sorpresa con el encuentro de Aitana con Plex en Japón, sino también con el descubrimiento de los vestidos que te sacarán de cualquier emergencia estilística.