Estas son las sandalias de crochet de Parfois que están llevando todas las influencers españolas

Lo primero que hacemos cuando salen los primeros rayos de sol es desempolvar nuestras sandalias favoritas del año pasado. Pues bien, desde la semana pasada, estamos viviendo los primeros días soleados (y con buenas temperaturas) de esta temporada y ya estamos observando los looks más primaverales. Una de las tendencias más sonadas de estos meses están siendo las bailarinas en todas sus versiones. Desde con una estética de ballet con acabado satinado hasta las más clásicas que son ponibles con todos los estilismos, así como las más virales del momento como son las bailarinas de red (con inspiraciones al lujo y que puedes encontrar en Mango). Tenemos muchas pruebas y cero dudas de que el calzado son uno de los toques imprescindibles en todos los looks, puesto que lo elevan en cuestión de segundos. Un ejemplo de ello es apostar por prendas básicas y neutras que nunca pasan de moda y añadir unas sandalias o bailarinas llamativas para que se lleven todas las miradas. En estos momentos es fácil encontrar el modelo adecuado a nuestras necesidades estilísticas, ya que en Zara o Mango darás con el que te sientas más identificada. No obstante, las influencers españolas ya nos han dado una pista de la nueva obsesión de esta primavera. Nos referimos a las sandalias de crochet en beige con detalle de flor de Parfois que está revolucionando Instagram. Si en los meses anteriores ya nos avisaron de que no nos íbamos a separar de las bailarinas con tachuelas, ahora nos aseguran de que no habrá looks modernos ni en tendencia sin estas sandalias de crochet.

Cuando pensábamos que no nos íbamos a volver a encontrar con las bailarinas, las influencers las han vuelto a poner de moda (y ahora es inevitable no tener un par de estas). Las creadoras de contenido portuguesas han sido las pioneras en llevarlas con prendas estampadas y con una explosión de colores. Y es que las influencers españolas no se han quedado atrás, puesto que ahora es imposible salir a la calle sin ver bailarinas en todos sus modelos. Esta vez, nada más empezar la primavera, ya tenemos claro que nuestra próxima compra de abril serán estas sandalias de crochet de Parfois que ya podemos encontrar tanto en las tiendas como en la página web por 36 euros. Son las típicas cómodas y que combinan con todos los estilismos, desde el ibicenco hasta el más casual. Asimismo, el estilo coquette sigue estando presente en nuestros días y es uno de los protagonizados por las editoras de moda. Es por ello que estas sandalias están en sintonía con dicha estética gracias a su diseño delicado y detalle de flor en la punta del calzado.

Sandalias de crochet, de Parfois (36 euros)

En definitiva, estas sandalias de crochet de Parfois son el nuevo must have que todas las chicas que mejor visten y las editoras de moda querrán en su zapatero. Sin ninguna duda son combinables, cómodas y perfectas para todos los días.