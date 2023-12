Laura Matamoros revoluciona Instagram con el suéter de pelo viral de Parfois combinado con vaqueros altos

Está claro que Laura Matamoros no va a dejar de impresionar con sus looks hasta finales de año. De la misma manera que nos ha hecho apuntarnos en nuestra lista de deseos (o de rebajas de enero) el vestido de Mango con el que salió de fiesta el viernes, ahora nos ha convencido para pasar el día de Navidad con el suéter de pelo más bonito. Porque está claro que también se puede ir comfy y favorecida al mismo tiempo. Y Laura Matamoros nos lo ha demostrado a pocas horas de empezar a arreglarnos para la cena de Nochebuena. Pues bien, ¿quién no ha visto ya este suéter de pelo de Parfois tan viral? Lo que sabemos hasta ahora es que esta prenda ha enamorado a más de una influencer. Y no nos extraña, pues es el típico must have que siempre funciona en los días grises y con bajas temperaturas. Laura Matamoros lo ha combinado con el confiado vaquero de talle alto y con doble cinturilla que nunca puede desaparecer de nuestro vestidor. En definitiva, se trata de un look diario que no desentona en ninguna temporada de otoño-invierno.

Laura Matamoros ha sabido escoger bien para alegrar los días fríos de invierno con este suéter tan colorido de Parfois. La combinación de suéter y vaqueros es una de las favoritas de las influnecers y las expertas en moda la han aprobado. Pues es una estrategia estilística de las que todas nos podemos beneficiar. Pues ya lo han hecho celebridades como Amelia Bono o Paula Echevarría. Y las siguientes serán las chicas más rápidas y estilosas que, aunque deban empezar a maquillarse y vestirse para la noche más mágica, se han escapado para agotar este suéter.

Laura Matamoros con suéter de pelo. @_lmflores

Suéter de pelo, de Parfois (36 euros)

Laura Matamoros ha empezado el día con este suéter de pelo de Parfois para llegar a todos los planes antes de la cena de Nochebuena. No obstante, cabe la posibilidad de que mañana volvamos a ver esta prenda en el streetstyle en manos de las más modernas.