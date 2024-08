Nuria Roca lleva el color de uñas ideal para mujeres de más de 50 años y que potencia el bronceado

A Nuria Roca la encanta jugar con los colores, no es ningún secreto. Las combinaciones en tonos vitamina y los estampados forman parte de su fondo de armario, en cualquier época del año. Por eso, y por muchos otros motivos, se ha mentido en el bolsillo a las amantes de la moda y la belleza en España. Y es que su Instagram está repleto de 'lookazos', ya sea con vestidos vaporosos o con pantalones y suéter, la presentadora siempre acierta. Pero como buena prescriptora de estilo, Nuria Roca sabe que un buen estilismo no solo se reduce a la ropa que llevas, sino la importancia que se le da a los pequeños —y no tan pequeños— detalles. Prueba de ello es la manicura que lleva en sus últimas publicaciones que, además de combinar con todo, es un color ideal para las mujeres de todas las edades y favorece muchísimo el moreno de piel del verano.

La presentadora lleva las uñas cortas de color rosa fucsia. Un tono intermedio entre en fucsia mate y un flúor que consigue potenciar el bronceado y dejar unas manos preciosas, alegres y juveniles. Se trata de un rosa eléctrico. Y es que —como ya sabemos— cuánto más fluorescente sea un color, más brilla y más contraste crea con el resto de la piel. Nuria lo sabe bien y nos enseña, aunque sin darse cuenta, el mejor color de uñas que podemos llevar tras las vacaciones. Recuerda que, aunque se hayan acabado las vacaciones, el verano no se acaba y estos colores nos alegran la vista y el 'look'.

El color de uñas de Nuria Roca es ideal para mujeres +50

Es un color ideal. Piénsalo, fríamente. ¿Acaso hay algún color que no combine con este rosa? Con tonos neutros como el blanco, negro, los marrones o los beige sienta fenomenal, y con los colores más complicados, también, con el verde sienta genial, también con el amarillo, e, incluso, con el naranja, formando un combo de colores vitamina muy en tendencia esta temporada. Por eso es la opción ideal para irse de vacaciones. Vas a tu manicurista de confianza, le pides que te haga una manicura semipermanente con este color y así te olvidas de tener que retocar durante el viaje y sabes que va a combinar con cualquier prenda que lleves en la maleta.

Y no, tampoco se olvida de las uñas de los pies. Y es que no hay mejor forma de lucir un buen tacón que con un pie con una buena pedicura a conjunto, con la piel bronceada y unas buenas sandalias de cuña. Nuria lo sabe y así lo demuestra en sus fotos en una tarde de piscina. Si prefieres hacerte tú misma la manicura en casa o no quieres usar esmalte permanente en tus uñas, te dejamos un kit de productos ideales para llevar las mismas uñas que Nuria Roca. Éxito asegurado.

Kit de uñas para la manicura que mejor sienta

Kit de manicura con el color ideal para el bronceado. Essie y Sephora.

Si quieres que el resultado, aunque no sea permanente, sea duradero, entonces tienes que apostar por una buena marca de laca de uñas, una base y un 'top coat'. Así el color durará mucho más tiempo, las uñas estarás más fuertes y resistentes, y el acabado será más brillante y bonito.

Paso 1: lo primero que haremos es poner un 'base coat', que sirve de protección para la uña antes de aplicar el color. En Sephora tienen un pack 'Manicure duo' de 'base coat' y 'top coat' en miniatura ideal para llevar a cualquier parte. Cuesta 14,99. Aplicamos la base protectora sobre las uñas limpias. Es fácil de utilizar porque viene con un pincel ergonómico, para aplicar en una sola pasada. Además, deja ese acabado efecto gel, de larga duración y más resistente a los golpes. El 'base coat' prepara la superficie de la uña para la aplicación del esmalte, deja un acabado más liso, a la vez que protege la uña.

Paso 2: aplicamos dos capas de esmalte de uñas del color rosa 'Nail Polish 857 Pencil Me', de Essie. En Amazon está disponible por 6,50 euros y deja un acabado ultrabrillante.

Paso 3: cuando se haya secado el color, terminamos con el 'top coat'. Cubrimos toda la superficie de la uña empezando por la cutícula y subiendo por toda la longitud de la uña en una sola aplicación. Este producto final aporta un efecto gel que da brillo al esmalte en una sola aplicación y envuelve la superficie de la uña para proteger el esmalte contra los golpes.

¿Lista para lucir la mejor manicura?