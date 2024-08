María Pombo nos sorprende con el caftán más sexy y bohemio del verano en sus vacaciones a Cantabria

María Pombo lo ha vuelto a hacer. La influencer y empresaria ha demostrado una vez más por qué es una referencia en el mundo de la moda, y es que a la madrileña parecen no acabársele las ideas de conjuntos perfectos para cada ocasión ni aun en vacaciones. Para asombro de todas María nos ha sorprendido con un look de playa que está dando mucho de qué hablar, y todo gracias a un caftán, esa prenda que se está colando en todas las maletas de las celebrities este verano.

La influencer madrileña siempre sabe cómo conquistarnos con sus looks, y esta vez no ha sido la excepción. Aprovechando las habilidades fotográficas de uno de sus amigos, la mediana de las Pombo se ha hecho un pequeño book con el atardecer de fondo, y varios estilismos que rezuman frescura y elegancia a partes iguales. Además del caftán mencionado, María también aprovechó para sacarle partido al vestido de punto calado pointelle más bonito de su maleta y el resultado no pudo ser más espectacular.

Cover-up india paisley de Bananhot (rebajado a 150 euros)

Cover-up india paisley Bananhot

El caftán en cuestión es el modelo India Paisley de Bananhot, una prenda que combina a la perfección comodidad y sofisticación, dos características que María sabe cómo llevar con maestría. Este precioso cover-up, con su aire relajado, pero a la vez chic, es la prenda estrella que te hará destacar en cualquier escenario veraniego. Ya sea para un paseo por la playa o una comida al aire libre, este diseño es todo lo que necesitas para elevar tu look a otro nivel.

Bananhot, la marca detrás de esta joya de vestuario, ha logrado colarse en las maletas de varias celebrities, desde la icónica Jennifer López hasta la siempre estilosa Kourtney Kardashian. Y no es de extrañar, ya que sus diseños capturan a la perfección la esencia del verano: frescura, estilo y una dosis extra de feminidad. El caftán que se ha llevado María a Cantabria es un claro ejemplo de cómo esta firma entiende la moda veraniega, apostando por estampados vibrantes y cortes que favorecen a todas.

María Pombo con un look bohemio de playa. @mariapombo

Este caftán, con su encantador estampado paisley en tonos cálidos, es la prenda ideal para esas tardes de verano en las que quieres sentirte cómoda sin renunciar a verte espectacular. Su diseño fluido y ligero es de lo más favorecedor, mientras que las lazadas frontales permiten ajustarlo a tu gusto, resaltando tu figura de manera sutil. Las mangas drapeadas añaden un toque de elegancia y movimiento.

Lo mejor de todo es que este caftán no solo es precioso, sino también increíblemente versátil. Puedes llevarlo sobre tu bikini favorito para un look playero perfecto, o combinarlo con unas sandalias y un sombrero para un outfit más casual. Es una pieza que se adapta a cualquier momento del día, y que se convertirá en tu mejor aliado en las vacaciones.