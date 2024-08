Rocío Osorno encuentra en Mango el vestido de volantes 'efecto piernas infinitas' que te querrás seguir poniendo en otoño

En pleno agosto, mientras muchas disfrutan de los últimos días de verano, la moda ya mira hacia el otoño. Y es que si hay algo que nos encanta de esta época del año es la posibilidad de renovar nuestro armario con piezas versátiles que nos acompañen tanto en los últimos resquicios de calor como en los primeros días de fresquito. Así es como Rocío Osorno, nos vuelve a maravillar con sus inagotables lecciones de estilo adelantándose a la temporada y un vestido que promete convertirse en el protagonista de muchas citas y eventos nocturnos en los próximos meses.

Y no es para menos. El vestido que ha encontrado Rocío en Mango es simplemente espectacular. Mezcla lo sofisticado con lo práctico, y nos recuerda que la moda no tiene por qué ser complicada. A veces, basta con encontrar una pieza que lo tenga todo: un diseño que potencie nuestra figura, un color que nos haga sentir seguras y un complemento que le dé el toque final.

Vestido gasa volantes de Mango (79,99 euros)

Vestido gasa volantes Mango

Se trata de una pieza que, a primera vista, podría parecer reservada para las noches de verano, pero que, con los complementos adecuados, se convierte en el aliado perfecto para cualquier ocasión otoñal. La clave de este diseño radica en su capacidad de alargar visualmente las piernas, gracias a una abertura lateral que permite un juego de volantes en movimiento al caminar. Este efecto, conocido como 'efecto piernas infinitas', no solo estiliza la figura, sino que añade un toque de sensualidad y sofisticación que no pasa desapercibido.

El color morado del vestido es otra de las razones por las que este modelo se perfila como un must-have para el otoño 2024. Este tono, que ha sido protagonista en las pasarelas y que ya hemos visto en varios adelantos de colecciones, tiene ese equilibrio perfecto entre elegancia y atrevimiento. Es un color que favorece a todo tipo de pieles, además potencia el moreno algo de lo que nos encanta presumir a finales del verano y que, combinado con la ligereza del tejido de gasa, aporta una fluidez y movimiento que hacen que este vestido sea pura magia al andar.

Bolso clutch efecto perlado de Mango (39,99 euros)

Bolso clutch efecto perlado Mango

Pero lo que realmente ha captado la atención de muchas es cómo Rocío ha combinado este vestido con un bolso clutch en color azul petróleo, también de Mango. Este pequeño accesorio no solo es ideal para completar el look, sino que también es una inversión a futuro. Con su efecto perlado y un diseño compacto, pero elegante, este bolso es perfecto para acompañar a tus looks de boda en 2025. Además, su cadena desmontable permite llevarlo tanto al hombro como en la mano, adaptándose a diferentes estilos y situaciones.

Así que, si estás buscando una prenda que te haga sentir espectacular y que puedas seguir usando en otoño, no busques más. Este vestido morado, con su escote en pico, tirantes finos y espalda abierta, es la elección perfecta para ti. Ya sea para una cita romántica o un evento de noche, te aseguramos que serás el centro de todas las miradas, y lo mejor de todo, ¡con ese deseado 'efecto piernas infinitas' que tanto nos gusta!