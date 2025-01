Vicky Martín Berrocal se ha ido de peregrinación a El Rocío 2025 con la chaqueta bufanda más tendencia para terminar enero

Vicky Martín Berrocal no para mientras graba el documental 'Las Berrocal', y tras volver de Marruecos, se ha ido a la peregrinación de El Rocío 2025 con su madre y su hermana, aunque esta vez su hija se ha quedado en Madrid. Para empezar el fin de semana solo necesitábamos este lookazo que se acaba de marcar Vicky Martín Berrocal que es perfecto para ir a la oficina, de compras o a un 'afterwork' con amigas. Porque con este tiempo loco que tenemos en Madrid muchas ya no sabemos cómo vestirnos en este invierno lluvioso a días con frío de invierno, gris y lluviosos. Porque si hace unos meses habíamos sacado a pasear nuestros looks más invernales, de golpe volvió el invierno y ahora Vicky ha lucido con esta chaqueta bufanda de lo más tendencia.

Diseñadores como Rick Owens, Loewe o Yves Saint Laurent han llevado esta ideal al límite, creando abrigos con bufandas incorporadas de lo más originales. La clave de su éxito radica en su capacidad para simplificar el armario sin sacrificar elegancia. Más allá de la clásica combinación de abrigo y bufanda, esta tendencia apuesta por una integración total de ambas piezas. Una chaqueta bufanda en el color de 2025 que Vicky Martín Berrocal ha combinado con vaqueros claritos, y con unos zapatos a tono, que por lo poco que podemos ver en las fotografías en su cuenta de Instagram, son unas UGG.

Porque si hay un color tendencia este invierno 2025, es el marrón, y Vicky Martín Berrocal lo sabe. El marrón es el eterno color del invierno, y la diseñadora lo tiene claro y se ha marcado un 'total look' en este tono con pantalones muy anchos que se han convertido en sus favoritos en las últimas semanas.