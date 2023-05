Vicky Martín Berrocal tiene el look perfecto para ir a la oficina en mayo con pantalones de 'efecto tipazo' y camisa fluida de lino de Massimo Dutti

Vicky Martín Berrocal se está convirtiendo junto a Isabel Díaz Ayuso en unas de las mejores vestidas de las últimas semanas. Vicky Martín Berrocal nos tiene enganchadas a cada uno de los looks que sube a Instagram, y lo mejor es que es las últimas semanas está muy activada y nos está dejando sus outfits casi a diario para ser toda la inspiración que necesitan la mujeres de 50 años, y también nosotras. Primero fue des de Ibiza con su vestido de Zara menos ibicenco, y después siguió con más estilismos marcados por prendas de Inditex. ¿Qué Vicky Martín Berrocal se ha comprado toda la nueva colección de Zara? Tenemos muchas pruebas y cero dudas. Pero ahora nos acaba de enamorar con este look de Massimo Dutti que es perfecto para ir a la oficina en este mes de mayo, ya tengas 30 o 50 años como ella. Porque aunque aún seguimos de resaca de la Coronación de Carlos III, con el estilismo de la Reina Letizia, el look de la Infanta Sofía en el fútbol o los outfits de Isabel Díaz Ayuso y Aitana en la final del Mutua Madrid Open, Vicky Martín Berrocal nos traslada a los looks de oficina después de su vestido gabardina de Zara.

Sea como sea, a la hora de ir a la oficina en esta época, quizá no sepamos muy bien qué prendas son las más convenientes y optemos por lucir las prendas más básicas, como vaqueros, el pantalón más atemporal y básico de nuestro armario o las clásicas camisas blancas, y es que con pendientes maxi y a todo color podemos dar ese toque de luz y alegría a nuestro look, creando uno que no pasará desapercibido. Y Vicky Martín Berrocal es máxima inspiración con esta camisa azul de lino fluida de Massimo Dutti y pantalones de 'efecto tipazo'.

Porque el lino es el tejido por excelencia que se cuela en el armario de las mujeres que más saben de moda cuando llega el buen tiempo, y Vicky Martín Berrocal nos ha dejado claro que también es elegante.