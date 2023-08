Vicky Martín Berrocal tiene el vestido blanco más elegante y sencillo que ha combinado con sandalias planas para la preboda más esperada en Sotogrande

Este verano son muchas las bodas que hemos tenido el placer de ver y vivir a través de las redes sociales. Son meses en los que, además de disfrutar del buen tiempo, las vacaciones y la playa, el amor se vuelve más intenso y, por tanto, es un buen momento para celebrar el amor por todo lo alto. Si bien Tamara Falcó e Íñigo Onieva daban el sí quiero el pasado 8 de julio con una boda por todo lo alto en el que primó la elegancia, la sencillez y el estilo propio de la familia, hoy, 26 de agosto contraen matrimonio Luisa Bergel y Cristian Flórez, dos íntimos amigos de la pareja del año. Sin embargo, y como era de esperar, toda boda tiene precede de una preboda y esta vez la pareja lo celebró ayer 25 de agosto junto a un sinfín de invitados que acudieron a la celebración muy felices y dispuestos a disfrutar del fin de semana en Sotogrande. El 'dress code' era, sin lugar a dudas, el blanco. Es decir, los invitados, entre los que pudimos ver a Jose Luis Martinez Almeida junto a Teresa Urquijo y a Vicky Martín Berrocal, entre muchas caras conocidas de la élite española, debían acudir con 'total looks' en blanco, dando como resultado una prebodamuy ibicenca de ensueño. Vicky Martín Berrocal, ajustándose al 'dress code' que la pareja había recomendado llevar, apuesta por un vestido lencero blanco de tirantes, largo y ceñido. La celebritie sabe que una preboda significa diversión y, como era de esperar, Vicky Martín Berrocal ha combinado este espectacular vestido con unas sandalias planas de tiras y transparentes, a fin de que el protagonista del look sea el vestido.

No es la primera preboda de este verano que cuyo 'dress code' es el blanco. Edurne y David de Gea decidían que, dado que la celebración era en Menorca, la celebración debía seguir esta línea. Ella lucía un espectacular vestido blanco largo de tirantes con drapeados en el escote, con fruncidos en la cintura y unas alpargatas de cuña. En este sentido, la pareja protagonista de la preboda y boda más esperada de Sotogrande, Luisa Bergel, apuesta por un vestido muy 'boho', blanco y calado con de cuello barco, fluido y de diseño de pisos. Para el pelo, apuesta por una corona de rafia en tonos beige y camel. Sabemos que los novios tienen toda la atención en estos días tan especiales en los que dan uno de los pasos más importantes de su vida, y por ello, Vicky Martín Berrocal, amiga de la familia, no dudó en acudir a la noche de ayer para ser testigo del amor. Ella lucía espectacular con el vestido más cómodo, sencillo y atemporal en blanco que todas debemos tener en nuestro armario y que, dada su versatilidad, podemos usar para un sinfín de ocasiones, tanto con sandalias de tacón como con sandalias planas, como hizo ella. Como accesorios, ella apostaba por un bolso mini blanco y joyas minimalistas: unos aros semitransparentes y brazaletes dorados. Sin duda, se trata de un look de lo más en tendencia, elegante y perfecto para este tipo de ocasiones tan especiales.

Vestido blanco de Vicky Martín Berrocal Gtres

Vestido lencero midi slim, de Calvin Klein (99,00 €)

Vestido lencero midi slim Calvin Klein

Sin duda, este vestido es una pieza de fondo de armario que podemos usar para un sinfín de ocasiones, como ha hecho Vicky Martín Berrocal para celebrar la preboda de Luisa Bergel y Cristian Flórez el día de ayer 25 de agosto.