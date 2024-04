Victoria Beckham X Mango: Ya está a la venta la esperada colección inspirada en Jane Birkin

Por fin ha llegado el día. Ya está a la venta la esperada colección de Victoria Beckham por Mango que suena a éxito seguro, y a agotarse en cuestión de horas con unos precios mucho más asequibles de lo que esperábamos. Mezcla perfecta del clásico lujo británico, el inmaculado estilo de Victoria Beckham y el diseño contemporáneo de Mango, la colaboración llega en un momento icónico de la historia de Mango y celebra los valores de estilo, calidad y feminidad compartidos por ambas marcas. Inspirada en la película La Piscine (1969), protagonizada por Jane Birkin, la colección se inspira en el estilo de los años 70 en su versión más sofisticada para proponer un vestuario versátil para el día y la noche. En el centro, sastrería con un corte impecable, femeninos vestidos lenceros, prendas de punto y accesorios: piezas atemporales, llamadas a convertirse en las estrellas de esta temporada y de muchas más por venir.

"Es la mezcla perfecta del clásico lujo británico que define el inmaculado estilo de Victoria Beckham y el diseño contemporáneo de Mango, la colaboración llega en un momento icónico de la historia de Mango y celebra los valores de estilo, calidad y feminidad compartidos por ambas marcas", explicaron. Una cápsula que no podía llegar en mejor momento, así lo manifestó la enseña de Isak Andic: "La cápsula Victoria Beckham x Mango coincide con el 40 aniversario de Mango (y el 50 cumpleaños de la diseñadora), lo que la convierte en una declaración genuina, audaz, inspiradora y de celebración destinada a toda la comunidad Mango". Desde un trench largo de corte oversize confeccionado en un tejido de algodón de color beis y que reinterpreta el patrón clásico sumando varias capas en la parte posterior que cuesta 250 euros, a una camisa azul con print a rayas con detalles 'cut out' y el bajo cropped por 70 euros. O las sandalias de piel con tacón inclinado en tres colores, que nosotras ya nos hemos comprado en negro por 120 euros.

Estas son nuestras prendas favoritas de la nueva colección de Victoria Beckham X Mango que ya está a la venta.

Vestido asimétrico satinado abertura fruncida, de Victoria Beckham X Mango (120 euros)

Vestido satinado. Mango

Blazer traje sin solapas, de Victoria Beckham X Mango (160 euros)

Blazer Mango

Vestido crochet espalda abierta, de Victoria Beckham X Mango (95 euros)

Vestido crochet. Mango

Trench largo 100% algodón, de Victoria Beckham X Mango (250 euros)

Trench largo. Mango

Sandalia piel tacón inclinado, de Victoria Beckham X Mango (120 euros)

Sandalia piel. Mango

Además, en una entrevista a Vogue acaba de declarar que la Reina Letizia es su "musa definitiva', y con eso, a nosotras ya nos ha ganado: ""Me emocioné mucho cuando vi que había llevado nuestro vestido Bella en verde. No la conozco en persona, pero la encuentro hermosísima y elegante. Nunca se equivoca en términos de moda, así que me hizo especial ilusión verla enfundada en ese vestido. Además, justo ese diseño es un ejemplo perfecto de cómo nuestra silueta ha evolucionado pero sigue siendo fiel al ADN de nuestra marca".