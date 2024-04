Juan Avellaneda: "La Reina Letizia ve mis vídeos de TikTok"

El cielo es el límite, leemos en el estado del perfil de WhatsApp de Juan Avellaneda (Barcelona, 1982). Y no puede ser más apropiado este lema para el diseñador catalán, que triunfa con sus creaciones, y también en sus redes sociales. Diseñador e ícono de estilo, íntimo amigo de Tamara Falcó y Nieves Álvarez, se ganó a los televidentes en diferentes formatos televisivos, y ahora también a través de sus redes,donde acumula más de un millón de seguidores. Entre ellos, la Reina Letizia. Sí, habéis leído bien. Bajo el relato institucional, la monarca no cuenta con perfiles oficiales en redes sociales, sin embargo, siempre ha existido una especie de leyenda urbana, que cada vez cobra más fuerza y con más testimonios, acerca de la presencia privada y anónima de la monarca en Instagram y Tiktok, y Juan Avellaneda suma más fuerza a esta teoría. “¿Sabes que ve mis vídeos? Alguien del entorno me ha dicho que la Reina Letizia ve mis vídeos opinando de sus looks, pero no por eso controlo mis opiniones para intentar quedar bien. Si le gusta algo de la colección que me lo diga y se lo envío”. Eso comenta Juan Avellaneda a La Razón en una tarde primaveral en Madrid, donde nos ha citado en un invernadero, para presentarnos su nueva colección. Y el lugar no puede ser más adecuado, porque se trata de su “Jardín Ikat” junto a See Iou, con la que pretende acercar sus diseños al gran público.

Bautizada por Avellaneda como “Jardín Ikat”, esta cápsula de edición limitada está compuesta principalmente por diversos modelos de vestidos, desde diseños con volantes o mangas abullonadas. También incluye piezas como faldas, tops, pantalones o blusas. Con un rango de precios que oscila entre los 50 hasta los 130, la colección se encuentra ya disponible en la plataforma online de See Iou, así como en sus tres tiendas madrileñas y en su boutique de la sevillana calle Sierpes. ¡No te pierdas la entrevista con Juan Avellaneda!

¿Cómo van esos nervios? Porque he visto en sus redes sociales que estaba muy nervioso ante el lanzamiento de esta colección.

Sí, estaba histérico, porque es una colección que llevaba mucho tiempo soñando hacer. Me apetecía poder hacer algo más asequible, que pudiera llegar a más gente, pero tenía miedo que luego no gustara mi idea. Pero estoy encantado con la aceptación, en las primera horas ya habían muchos modelos agotados, así que estoy muy contento. Porque al final en Avellaneda diseñamos todo a medida, el patrón y el tejido, y eso eleva mucho el precio. Conseguir hacer una colección que vaya de los 50 a los 250 euros, ha sido todo un reto. Mucha gente me escribía en redes sociales que soñaban con tener un diseño mío, con las joyas y las gafas nos está pasando, y que ahora puedan lucir también mis vestidos, es maravilloso.

Es una forma de demostrar que el ‘made in Spain’ también puede ser asequible, y que estos diseños que respiran lujo y Alta Costura, pueden llegar a todos los públicos.

El otro día cuando acabé de ver la serie de Balenciaga, estuve haciendo un análisis, y creo que estamos en ese camino. Hemos pasado de la Alta Costura, al Prêt-à-porter y ahora estamos en el ‘low cost’. El problema es que hay mucha gente que aún piensa que estamos en el Prêt-à-porter, y no. Y ahora estamos en ese retroceso de querer hacer un lujo asequible. Desde la bolsa que te llevas, los acabados, cuidar la experiencia para meterlos a nuestro universo.

¿Y cómo se consigue? Porque bajar los precios de esta forma, pero que sigan respirando la esencia de Avellaneda, no debe ser fácil.

Pues trabajando muchísimo. El equipo de See Iou ha trabajo en busca de estos materiales, que tengan buen aspecto, acabado… Además, los estampados los he hecho yo, por lo que vienen firmados. También hemos trabajado mucho en el patrón para que se consuma de una forma sostenible, y que no haya casi sobras de tela. Todas las piezas están hechas en España, así que sí se puede. Pensar en los diferentes tipos de mujer que me compran a mi, de todas las edades. El mejor halago para un diseñador es ver tus prendas en la calle, no que alguien te diga que bonito es. Alguien que no te conoce y que lleve tus prendas. Ayer me fui a cenar por Madrid y ya veía a la gente que se había comprado la colección, porque iban con las bolsas especiales que hemos diseñado, y yo iba haciendo fotos. Aún me sigo emocionando, porque es muy importante que alguien me elija a mí, con toda la oferta que hay.

Entiendo, entonces Juan, que le hace casi más ilusión ver a mujeres desconocidas por la calle con sus diseños, que a celebrities.

Siempre me preguntan qué celebritie me gustaría vestir, y yo digo que la ilusión es que lo lleve la gente de la calle. Una famosa un día está con un estilista, y otro día con otro, pero las mujeres de la calle son libres para hacerlo. Me hace mucha ilusión que la gente viva momentos de su vida con mis prendas, porque siempre recordamos que llevábamos puesto en nuestros momentos especiales. Al final es formar parte de la historia personal de cada una de las mujeres que compran un Avellaneda.

Usted viene de Barcelona, ¿sigue viendo diferencia entre las mujeres madrileñas y catalanas?

Pues tengo que decirte que cada vez menos. Antes en Madrid se arreglaban mucho más, y en Barcelona era todo mucho más relajado, pero ahora el mundo de las redes sociales ha ayudado mucho a eso. Antes podía haber estampados que dieran más miedo lucir, pero ahora ves a las chicas portuguesas, y te atreves a lucirlo. Nos van dando permiso para hacer las locuras que antes solo hacía una Naty Abascal. Estamos rompiendo el encorsetamiento de la moda, y ese esnobismo que hay alrededor del mundo de la moda. Yo a través de mis redes intento acercar a la gente.

Incluso hay modelos de esta colección que los ha acabado de diseñar con la opinión de sus seguidores.

Sí, al final son ellas las que lo tienen que llevar. Si lo hago con mis diseños de Alta Costura, por qué no los iba a hacer con estos. Me encanta comunicarme con la gente.

Usted es el diseñador español más influencer y el que utiliza más sus redes sociales.

Exacto (risas). Pero yo creo que es porque lo hago de una forma natural y real. Porque me apetece, no porque pretenda algo detrás. Mucha gente ve las redes sociales como una forma de vender, y yo la veo como una forma de expresarme o comunicar.

Además, da su opinión con sus vídeos, tanto analiza alfombras rojas, eventos o incluso los looks diarios de la Reina Letizia.

Al final la clave es que lo hago todo desde el respeto, pero si no me gusta, no me gusta. Pero por eso muchas veces meto la pata y me llama un amigo para decirme que el diseño que no me ha gustado, es suyo (risas). Me encantó un amigo que me llamó y me dijo que el diseño que yo había dicho que no me gustaba, era suyo. Obviamente le pedí disculpas, pero él me dijo que no me disculpara porque no había criticado el vestido, si no que había explicado el motivo por el que no me gustaba. Entonces, no me podía decir nada.

¿No nos puede decir quién era este amigo, no?

(risas) ¡No! Lo dejamos en que eran los Oscar…

Entonces ha quedado claro quién era (risas). Pero también opina de los looks de la Reina Letizia, del Rey Felipe…

La Reina me da más juego, porque el Rey es un poco soso…

¿Qué cambiaría del estilo de la Reina Letizia? ¿O qué consejo le daría si viera sus videos?

¿Sabes que ve mis vídeos? Alguien del entorno me ha dicho que la Reina Letizia ve mis vídeos opinando de sus looks, pero no por eso controlo más mis opiniones para intentar quedar bien. Si le gusta algo de la colección que me lo diga y se lo envío. (risas).

¿No preguntó qué opinaba la Reina de sus vídeos?

No (risas), a veces es mejor no preguntar.

¿No tenía curiosidad?

Sí, pero como creo que algún día la encontraré en algún acto, espero que me lo diga ella en persona.

¿Qué cambiaría de los estilismos de la Reina Letizia?

Hay algo que me pone muy nervioso. Se obsesionan muchas veces, en que todo sea barato, y eso me pone muy nervioso. Tienes que ayudar a la moda española, pero hay prendas que a lo mejor el diseñador no puede hacerlas más baratas, y no por eso tienen que dejar de darle el apoyo. Por qué tenemos que dejar a un lado a ciertos diseñadores, porque popularmente quede mejor vestir low cost. Tampoco creo que sea lo adecuado, creo que tendrían que hacer un mix, aunque sea una cesión como hacen las celebrities. Me gusto cuando lució un diseño alquilado, cuando se muestran más cercanos a la realidad del mundo de la moda y que no lo están haciendo para quedar bien. No todo tiene que ser Mango y Zara. Cuando meten algo de súper lujo, eso también es la realidad de la gente. Al final eres una Reina, y vives en un palacio… ¿Me entiendes, no? Me encantaría ver a la Reina con uno de mis looks.

¿Y de los estilismos de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía?

Creo que en ellas vemos dos momentos muy diferentes. Cuando lucen looks de calle que eligen ellas, van mejor, que cuando son actos oficiales que aún no han encontrado su estilo. Quiero que saben que quieren, pero no las dejan. Tienen que darles más libertad, porque a su edad es el momento de experimentar para encontrar un estilo propio. Se tienen que relajar más, y no ir disfrazadas de señora mayor, tienen que ir más acorde a su edad y disfrutar de la moda. Además, se nota que no tiene la presión de Leonor también en la forma de vestir.