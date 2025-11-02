Victoria Federica hace un guiño a su madre en este estilismo que adorará la Generación Z

Victoria Federica ha conformado su estilo de vestir con herencia de su madre. Como hemos observado en los últimos años, se trata de una de las figuras de la realeza que ha conseguido llegar a un público joven. Más allá de ser a causa de compartir su día a día vía redes sociales, también ha interpretado las herramientas de la moda para crear estilismos frescos, cercanos y que adora la Generación Z.

Lejos de deslumbrar en cada alfombra roja, sus looks casuales son los que más cautivan a la sociedad. Los motivos son obvios: apuesta por prendas de vestir básicas y atemporales que podemos conseguir en marcas low cost, como Zara o Mango. Es decir, quienes le seguimos sus pasos en dicho sector y aprendemos cada día con ella lo tenemos accesible para replicar su armario. Pero, como decíamos anteriormente, su madre actúa como una referente en la estética, como hemos descubierto con un guiño en el último estilismo de Victoria Federica este fin de semana.

El uniforme de Victoria Federica que adora la Generación Z

Tras una temporada de viajes, Victoria Federica ha vuelto a Madrid y ha aprovechado este sábado para reunirse con sus amigos. Sobre el asfalto de las calles de la capital hemos descubierto su nuevo outfit que está repleto de básicos, pero que actualmente están en tendencia.

Y es que Victoria Federica se ha adaptado a las temperaturas variantes del otoño. Ha partido de la base de una camiseta de manga corta en marrón que ha combinado con unos vaqueros rectos en ocre de estilo effortless junto con un cinturón en chocolate. Ha completado el estilismo con unas zapatillas deportivas Nike en negro con el logo en verde.

Victoria Federica, una joven muy cercana entre sus amigos más íntimos Europa Press

Ha acabado de dar el extra de desenfado con un recogido fácil y sencillo recogido con una pinza, así como con un maquillaje sencillo de acabado natural para el día a día.

Todo un guiño a su madre, la Infanta Elena

La Infanta Elena también tiene un estilo de vestir bastante marcado, donde la sofisticación y el clasismo se fusionan. Pues bien, más allá de las blazers entalladas o las blusas holgadas, los accesorios son uno de sus sellos de identidad. Además del sombrero fetiche, los pañuelos también son un esencial que vemos en la mayoría de sus estilismos. Ahora, ha sido Victoria Federica la que ha hecho recurso de un modelo con un estampado de lo más original para resguardarse de los golpes de aire.

Victoria Federica ha vuelto a ser un ejemplo de estilo para la Generación Z con un estilo básico y sencillo, pero que a al vez es tendencia. Asimismo, ha demostrado cómo un ben complemento puede ser el protagonista de una vestimenta.