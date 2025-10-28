La chaqueta de cuadros de Zara que lleva Victoria Federica en su escapada a Barcelona y querrás en tu armario

Victoria Federica ha vuelto a demostrar que su estilo effortless no entiende de estaciones ni de prisas. En un viaje exprés a Barcelona, la nieta del Rey Emérito ha apostado por un look cómodo, urbano y con ese punto preppy que tanto la caracteriza. Su elección estrella: una chaqueta de cuadros de Zaraque promete convertirse en uno de los abrigos más virales de la temporada.

La chaqueta de Zara que ya es objeto de deseo

La pieza clave del estilismo de Victoria Federica es una chaqueta estilo bomber de punto con estampado de cuadros en tonos azul y negro, firmada por Zara. Se trata de un diseño corto, con cuello tipo solapa, manga larga, bolsillos delanteros y cierre frontal con cremallera. Su precio es de 39,95 euros, y ya está disponible en la web de la firma, aunque todo apunta a que no tardará en agotarse.

El look de Victoria Federica. Instagram @vicmabor

Esta prenda combina dos tendencias de otoño: el tejido de punto grueso y el cuadro escocés, una mezcla perfecta para quienes buscan un abrigo ligero, cálido y versátil. Además, su silueta tipo bomber le da ese aire casual que encaja tanto en un look de viaje como en un outfit de diario.

Chaqueta cuadros. Zara

Pantalones negros y mocasines: los básicos infalibles

Para acompañar la chaqueta, Victoria Federica optó por unos pantalones negros de pernera ancha, una de las prendas más recurrentes en su armario. Este tipo de pantalón estiliza la figura y aporta un aire relajado sin perder elegancia, ideal para moverse entre reuniones o desplazamientos rápidos.

En los pies, la hija de la infanta Elena escogió unos mocasines negros de suela track, otro de sus sellos personales. Cómodos, versátiles y con ese toque masculino que tanto le gusta, completan a la perfección un estilismo pensado para el ritmo urbano.

Debajo de la chaqueta, lucía una camiseta blanca básica, una elección sencilla pero efectiva para equilibrar los tonos oscuros del conjunto. El resultado: un look sobrio, actual y muy fácil de replicar.

Nuevo look capilar y estilo relajado

La visita de Victoria Federica a la ciudad condal no solo sirvió para lucir su outfit, sino también para mostrar su nuevo trabajo capilar en el salón Anara. La influencer posó sonriente junto a su estilista, mostrando una melena suelta, con ondas suaves y brillo natural, fiel a su estilo desenfadado pero cuidado.

Con este look, Victoria Federica confirma que sabe cómo adaptar las tendencias a su propio sello personal: prendas cómodas, tonos neutros, detalles de moda y ese aire relajado que se ha convertido en su mejor carta de presentación. Una vez más, demuestra que menos es más cuando se trata de estilo, y que una buena chaqueta puede elevar cualquier look.